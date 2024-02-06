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Картину легендарных The Beatles продали за крупную сумму

6 февраля 2024 18:17
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Картину легендарных The Beatles продали за 1,7 миллиона долларов на аукционе
Британская группа The Beatles. Фото: Grammy Awards
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Популярная группа The Beatles еще во время своего расцвета нарисовала картину "Образы женщин". Ее продали на аукционе за 1,7 миллиона долларов.

Об этом пишет издание ARTnews.

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Легендарная группа The Beatles вместе создала единственную картину под названием "Образы женщин". Ее выставили на аукцион Christie's и первоначальная стоимость составляла 600 тысяч долларов. Однако картину выкупили втрое дороже — за 1,7 миллиона долларов.

"Образы женщины" являются единственным известным значительным произведением искусства, созданным четырьмя музыкантами в годы их совместного творчества — удивительным и уникальным предметом оригинального происхождения", — написали на сайте Christie's.

Картина "Образы женщины". Фото: Christie's.
Картина "Образы женщины". Фото: Christie's.

История создания картины

Джон Леннон, Пол Маккартни, Ринго Старр и Джордж Гаррисон вместе написали картину акрилом и акварелью. Они создали ее в президентском номере отеля Hilton в Токио.

Пока японские власти пытались оградить музыкантов от толпы фанатов и разъяренных преследователей, артисты скрывались в номере 1005. Они пробыли там около 100 часов в июле 1996 года.

The Beatles рисуют картину. Фото: Роберт Витакер.
The Beatles рисуют картину. Фото: Роберт Витакер.

Картину группа рисовала в течение двух дней и процесс ее создания удалось зафиксировать фотографу Роберту Витакеру.

Именно он рассказал, что музыканты не обсуждали, что рисуют. Они творили естественно, хотя каждый из них имел некоторые навыки к этому делу. Джон Леннон, например, посещал художественную школу в течение трех лет и опубликовал две книги с "молниеносными карикатурами".

В центре картины The Beatles оставили свои автографы, когда закончили полотно.

The Beatles рисуют картину. Фото: Роберт Витакер.
The Beatles рисуют картину. Фото: Роберт Витакер.

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