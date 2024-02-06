Картину легендарных The Beatles продали за 1,7 миллиона долларов на аукционе

Картину легендарных The Beatles продали за крупную сумму
Популярная группа The Beatles еще во время своего расцвета нарисовала картину "Образы женщин". Ее продали на аукционе за 1,7 миллиона долларов.
Об этом пишет издание ARTnews.
The Beatles вчетвером написали картину о собственном ощущении женщин
Легендарная группа The Beatles вместе создала единственную картину под названием "Образы женщин". Ее выставили на аукцион Christie's и первоначальная стоимость составляла 600 тысяч долларов. Однако картину выкупили втрое дороже — за 1,7 миллиона долларов.
"Образы женщины" являются единственным известным значительным произведением искусства, созданным четырьмя музыкантами в годы их совместного творчества — удивительным и уникальным предметом оригинального происхождения", — написали на сайте Christie's.
История создания картины
Джон Леннон, Пол Маккартни, Ринго Старр и Джордж Гаррисон вместе написали картину акрилом и акварелью. Они создали ее в президентском номере отеля Hilton в Токио.
Пока японские власти пытались оградить музыкантов от толпы фанатов и разъяренных преследователей, артисты скрывались в номере 1005. Они пробыли там около 100 часов в июле 1996 года.
Картину группа рисовала в течение двух дней и процесс ее создания удалось зафиксировать фотографу Роберту Витакеру.
Именно он рассказал, что музыканты не обсуждали, что рисуют. Они творили естественно, хотя каждый из них имел некоторые навыки к этому делу. Джон Леннон, например, посещал художественную школу в течение трех лет и опубликовал две книги с "молниеносными карикатурами".
В центре картины The Beatles оставили свои автографы, когда закончили полотно.
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