В Олександра Педана викрали акаунт в соцмережі — що про це каже сам ведучий

Український ведучий Олександр Педан на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Відомий український ведучий, шоумен і блогер Олександр Педан розповів, як у нього вкрали офіційний канал в YouTube. Популярний телеведучий пояснив, як саме хакери зробили це, і повідомив, хто йому допоміг повернути канал.

Про це Олександр Педан розповів на каналі "Вихідний 2.0" в YouTube.

Як в Олександра Педана вкрали канал в YouTube

Український телеведучий розповів, як зловмисники вкрали його офіційний акаунт в YouTube. Він пояснив, як саме він це помітив, і розповів, що він побачив на своєму каналі після того, як хакери вкрали його.

"У мене хакери вкрали YouTube. На ньому вийшла якась хр*нь, про біткоїни щось. Вони його переробили на канал американської контори, яка займається біткоїнами, випустили фейкове відео і написали: "У нас сьогодні giveaway, ви нам біткоїн, ми вам — два". І все, я не можу зайти, вони його вкрали, я не знав, що робити. З YouTube дуже важко", — розповів Олександр Педан.

Олександр Педан на інтерв'ю каналу "Вихідний 2.0". Фото: скриншот з YouTube

Більш того, зловмисники зламали навіть стару пошту ведучого, хоча в нього стояла підвищений рівень безпеки. За деякий час Олександр записав відео в розділі Stories в Instagram, після чого йому написав один хлопець і повернув акаунт.

"У мене стояла двофакторна аутентифікація не тільки на телефон, а ще і на іншу пошту, вони зламали цю українську пошту стару. Все одразу замінили, поставили американський номер. Я записав Stories, і мені наступного дня пише чувак: "Давай я тобі поверну YouTube". Я кажу: "YouTube мені не може повернути YouTube, а що для цього треба?" Він каже: "Ось твій новий пароль, в тебе є три хвилини прив’язати до свого телефона". Він мені повернув YouTube", — також додав український ведучий.

Чим Олександр Педан займається під час війни

З початку повномасштабного вторгнення український телеведучий почав займатися благодійністю і їздити до військових виступати перед ними. Нещодавно він підбив підсумки того, що йому вдалося зробити за два роки війни.

"За ці два роки ми їздили до військових на передову. Знімали з командою проєкти про університети. Провели близько 80 НеЛекцій з мінної безпеки, зняли проєкт про волонтерів. Намагалися приділяти час близьким та рідним. У потоці всього цього зрозумів — головним стимулом працювати є сімʼя та їхня безпека. Щоб наші діти продовжували навчатися, а ми будемо робити все для того, щоб вони мали світле майбутнє", — зізнався Олександр Педан.

Олександр Педан за два роки війни. Фото: скриншот з Instagram

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