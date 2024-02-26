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Хакеры украли у Педана канал в YouTube — реакция ведущего

26 февраля 2024 11:15
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
У Александра Педана похитили аккаунт в соцсети — что об этом говорит сам ведущий
Украинский ведущий Александр Педан на интервью. Фото: скриншот с YouTube
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Известный украинский ведущий, шоумен и блогер Александр Педан рассказал, как у него украли официальный канал в YouTube. Популярный телеведущий объяснил, как хакеры сделали это, и сообщил, кто ему помог вернуть канал.

Об этом Александр Педан рассказал на канале "Вихідний 2.0" в YouTube.

Как у Александра Педана украли канал в YouTube

Украинский телеведущий рассказал, как злоумышленники украли его официальный аккаунт в YouTube. Он объяснил, как он это заметил, и рассказал, что он увидел на своем канале после того, как хакеры украли его.

"У меня хакеры украли YouTube. На нем вышла какая-то хр*нь, о биткоинах что-то. Они его переделали на канал американской конторы, которая занимается биткоинами, выпустили фейковое видео и написали: "У нас сегодня giveaway, вы нам биткоин, мы вам — два". И все, я не могу зайти, они его украли, я не знал, что делать. С YouTube очень тяжело", — рассказал Александр Педан.

Александр Педан
Александр Педан на интервью каналу "Вихідний 2.0". Фото: скриншот с YouTube

Более того, злоумышленники сломали даже старую почту ведущего, хотя у него стоял повышенный уровень безопасности. Через некоторое время Александр записал видео в разделе Stories в Instagram, после чего ему написал один парень и вернул аккаунт.

"У меня стояла двухфакторная аутентификация не только на телефон, а еще и на другую почту, они сломали эту украинскую почту старую. Все сразу заменили, поставили американский номер. Я записал Stories, и мне на следующий день пишет чувак: "Давай я тебе верну YouTube" Я говорю: "YouTube мне не может вернуть YouTube, а что для этого надо?" Он говорит: "Вот твой новый пароль, у тебя есть три минуты привязать к своему телефону". Он мне вернул YouTube", — также добавил украинский ведущий.

Чем Александр Педан занимается во время войны

С начала полномасштабного вторжения украинский телеведущий начал заниматься благотворительностью и ездить к военным выступать перед ними. Недавно он подвел итоги того, что ему удалось сделать за два года войны.

"За эти два года мы ездили к военным на передовую. Снимали с командой проекты об университетах. Провели около 80 НеЛекций по минной безопасности, сняли проект о волонтерах. Пытались уделять время близким и родным. В потоке всего этого понял — главным стимулом работать является семья и их безопасность. Чтобы наши дети продолжали учиться, а мы будем делать все для того, чтобы у них было светлое будущее", — признался Александр Педан.

Публикация со страницы Александра Педана
Александр Педан за два года войны. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что украинский ведущий Александр Педан вспомнил, как он оказался среди минного поля.

Ранее мы рассказывали о том, что ведущий Александр Педан признался, как он находит общий язык со своей дочерью.

Также мы сообщали, что ведущий и шоумен Александр Педан поделился романтическим фото со своей женой.

Александр Педан
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