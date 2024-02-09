"Халк" Марк Руффало отримав зірку на Алеї Слави

Актор Марк Руффало. Фото: Reuters

Зірка фільмів "Халк" та у "Центрі уваги" актор Марк Руффало отримав зірку на Алеї Слави у Голлівуді. Підтримати знаменитість прийшли його родина та друзі.

Про це пише Daily Mail.

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Акторка Дженніфер Гарнер порадували шанувальників фільму з "13 в 30", в якому знялась свого часу з Марком Руффало. Колеги навіть відтворили свій культовий танець із фільму. 51-річна Гарнер привітала колегу веселою промовою, яку, за її словами, написала в машині по дорозі на захід.

Актори Марк Руффало та Дженніфер Гарнер. Фото: Reuters

Актор Марк Руффало. Фото: Reuters

Актор Марк Руффало. Фото: Reuters

Актори Марк Руффало та Дженніфер Гарнер. Фото: Reuters

Актор Марк Руффало з родиною. Фото: Reuters

"Працювати з тобою, Марку, означає любити тебе, мені байдуже, що хтось говорить. Твоя робота над "Бідними-нещасними" заслуговує всіх нагород. Кожного разу, коли називають твоє ім’я, Голлівуд робить глибокий вдих і каже: "Це хороший і правильний фільм", — сказала Гарнер.

Минулого місяца Марк Руффало отрмив свою четврету номінацію на премію "Оскар" за гру в фільмі "Бідні-нещасні". Це фентезійний трилер про жінку, яку грає Емма Стоун з розумом дитини, яка стає "результатом" дивного експерименту її батька. З усіх задоволень, які має світ, інтим, мабуть, найважливішим відкриттям для героїні, і оскільки Белла прагне цього з запалом, вона постає як рідкісна жінка-протагоніст, яка не зважає на суспільні оцінки. Марк Руффало грає її колишнього нареченого жінки.

Нагадаємо, поліція Австралії пожартувала на втратою Марго Роббі номінації на Оскар.

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