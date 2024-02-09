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"Халк" Марк Руффало отримав зірку на Алеї Слави

9 лютого 2024 09:08
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
"Халк" Марк Руффало отримав зірку на Алеї Слави
Актор Марк Руффало. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Зірка фільмів "Халк" та у "Центрі уваги" актор Марк Руффало отримав зірку на Алеї Слави у Голлівуді. Підтримати знаменитість прийшли його родина та друзі.

Про це пише Daily Mail.

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Акторка Дженніфер Гарнер порадували шанувальників фільму з "13 в 30", в якому знялась свого часу з Марком Руффало. Колеги навіть відтворили свій культовий танець із фільму. 51-річна Гарнер привітала колегу веселою промовою, яку, за її словами, написала в машині по дорозі на захід.

 

Актори Марк Руффало та Дженніфер Гарнер. Фото: Reuters
Актори Марк Руффало та Дженніфер Гарнер. Фото: Reuters

 

Актор Марк Руффало. Фото: Reuters
Актор Марк Руффало. Фото: Reuters

 

Актор Марк Руффало. Фото: Reuters
Актор Марк Руффало. Фото: Reuters

 

Актори Марк Руффало та Дженніфер Гарнер. Фото: Reuters
Актори Марк Руффало та Дженніфер Гарнер. Фото: Reuters

 

Актор Марк Руффало з родиною. Фото: Reuters
Актор Марк Руффало з родиною. Фото: Reuters

"Працювати з тобою, Марку, означає любити тебе, мені байдуже, що хтось говорить. Твоя робота над "Бідними-нещасними" заслуговує всіх нагород. Кожного разу, коли називають твоє ім’я, Голлівуд робить глибокий вдих і каже: "Це хороший і правильний фільм", — сказала Гарнер.

Минулого місяца Марк Руффало отрмив свою четврету номінацію на премію "Оскар" за гру в фільмі "Бідні-нещасні". Це фентезійний трилер про жінку, яку грає Емма Стоун з розумом дитини, яка стає "результатом" дивного експерименту її батька. З усіх задоволень, які має світ, інтим, мабуть, найважливішим відкриттям для героїні, і оскільки Белла прагне цього з запалом, вона постає як рідкісна жінка-протагоніст, яка не зважає на суспільні оцінки. Марк Руффало грає її колишнього нареченого жінки.

Нагадаємо, поліція Австралії пожартувала на втратою Марго Роббі номінації на Оскар.

Раніше стало відомо, що Тільда Свінтон та акторка Джуліанн Мур знімуться в новому фільмі іспанського режисера Педро Альмодовара

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