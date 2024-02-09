Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Super arrow "Халк" Марк Руффало получил звезду на Аллее Славы arrow

"Халк" Марк Руффало получил звезду на Аллее Славы

9 февраля 2024 09:08
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
"Халк" Марк Руффало получил звезду на Аллее Славы
Актер Марк Руффало. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Звезда фильмов "Халк" и "В центре внимания" актер Марк Руффало получил звезду на Аллее Славы в Голливуде. Поддержать знаменитость пришли его семья и друзья.

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также:

Номинант на "Оскар" Марк Руффало получил долгожданное признание

Актриса Дженнифер Гарнер порадовали поклонников фильма из "13 в 30", в котором снялась в свое время с Марком Руффало. Коллеги даже воспроизвели свой культовый танец из фильма. 51-летняя Гарнер поздравила коллегу веселой речью, которую, по ее словам, написала в машине по дороге на мероприятие.

 

Актеры Марк Руффало и Дженнифер Гарнер. Фото: Reuters
Актеры Марк Руффало и Дженнифер Гарнер. Фото: Reuters

 

Актер Марк Руффало. Фото: Reuters
Актер Марк Руффало. Фото: Reuters

 

Актер Марк Руффало. Фото: Reuters
Актер Марк Руффало. Фото: Reuters

 

Актеры Марк Руффало и Дженнифер Гарнер. Фото: Reuters
Актеры Марк Руффало и Дженнифер Гарнер. Фото: Reuters

 

Актер Марк Руффало с семьей. Фото: Reuters
Актер Марк Руффало с семьей. Фото: Reuters

"Работать с тобой, Марк, значит любить тебя, мне безразлично, что кто-то говорит. Твоя работа над "Бедными-несчастными" заслуживает всех наград. Каждый раз, когда называют твое имя, Голливуд делает глубокий вдох и говорит: "Это хороший и правильный фильм", — сказала Гарнер.

В прошлом месяце Марк Руффало получил свою четвертую номинацию на премию "Оскар" за игру в фильме "Бедные-несчастные". Это фэнтезийный триллер о женщине, которую играет Эмма Стоун с умом ребенка, которая становится "результатом" удивительного эксперимента ее отца. Из всех удовольствий, которые имеет мир, интим, пожалуй, важнейшим открытием для героини, и поскольку Белла стремится к этому с энтузиазмом, она предстает как редкая женщина-протагонист, которая не учитывает общественные оценки. Марк Руффало играет ее бывшего жениха.

Напомним, полиция Австралии пошутила о потере Марго Робби номинации на Оскар.

Ранее стало известно, что Тильда Суинтон и актриса Джулианн Мур снимутся в новом фильме испанского режиссера Педро Альмодовара.

награда
актеры
зарубежные звезды
звезды

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля — полный список

28 января 2024

17:18 Экс-командир "Азова" Жорин отреагировал на заявления о присоединении Закарпатья к Венгрии

26 января 2024

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

3 февраля 2024

16:25 Залужный поздравил Усиков — что подарил главнокомандующий

7 февраля 2024
Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

30 января 2024

22:18Кого могут освободить от призыва по новому законопроекту о мобилизации

4 февраля 2024

06:40 Цены на цветной металл в Украине — сколько стоит сдать 1 кг меди в начале февраля

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

Актуальное по теме