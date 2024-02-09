"Халк" Марк Руффало получил звезду на Аллее Славы

Актер Марк Руффало. Фото: Reuters

Звезда фильмов "Халк" и "В центре внимания" актер Марк Руффало получил звезду на Аллее Славы в Голливуде. Поддержать знаменитость пришли его семья и друзья.

Об этом пишет Daily Mail.

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Актриса Дженнифер Гарнер порадовали поклонников фильма из "13 в 30", в котором снялась в свое время с Марком Руффало. Коллеги даже воспроизвели свой культовый танец из фильма. 51-летняя Гарнер поздравила коллегу веселой речью, которую, по ее словам, написала в машине по дороге на мероприятие.

Актеры Марк Руффало и Дженнифер Гарнер. Фото: Reuters

Актер Марк Руффало. Фото: Reuters

Актер Марк Руффало. Фото: Reuters

Актеры Марк Руффало и Дженнифер Гарнер. Фото: Reuters

Актер Марк Руффало с семьей. Фото: Reuters

"Работать с тобой, Марк, значит любить тебя, мне безразлично, что кто-то говорит. Твоя работа над "Бедными-несчастными" заслуживает всех наград. Каждый раз, когда называют твое имя, Голливуд делает глубокий вдох и говорит: "Это хороший и правильный фильм", — сказала Гарнер.

В прошлом месяце Марк Руффало получил свою четвертую номинацию на премию "Оскар" за игру в фильме "Бедные-несчастные". Это фэнтезийный триллер о женщине, которую играет Эмма Стоун с умом ребенка, которая становится "результатом" удивительного эксперимента ее отца. Из всех удовольствий, которые имеет мир, интим, пожалуй, важнейшим открытием для героини, и поскольку Белла стремится к этому с энтузиазмом, она предстает как редкая женщина-протагонист, которая не учитывает общественные оценки. Марк Руффало играет ее бывшего жениха.

Напомним, полиция Австралии пошутила о потере Марго Робби номинации на Оскар.

Ранее стало известно, что Тильда Суинтон и актриса Джулианн Мур снимутся в новом фильме испанского режиссера Педро Альмодовара.