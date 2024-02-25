Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Super arrow Худі лідера гурту "Бумбокс" поміняли на дрони для ЗСУ arrow

Худі лідера гурту "Бумбокс" поміняли на дрони для ЗСУ

25 лютого 2024 20:22
677c7dcf-97c7-4c83-c121-758606e8d000 - Ростислав Савченко
Худі лідера гурту "Бумбокс" поміняли на дрони для ЗСУ
Лідер гурту "Бумбокс"Андрій Хливнюк. Фото: instagram.com/andriihorolski
677c7dcf-97c7-4c83-c121-758606e8d000 - Ростислав Савченко

Кофту лідера гурту "Бумбокс" Андрія Хливнюка продали на аукціоні за 10 тисяч євро. Ці гроші підуть на 20 ударних дронів для ЗСУ. 

Про це повідомили на своїй офіційній Facebook-сторінці гурту. 

Продали за хвилину

Гурт "Бумбокс" зараз подорожує з туром по Європі. У Берліні у рамках концерту відбувся аукціон, на якому розігрували худі лідера гурту Андрія Хливнюка.

 

 

 

Воно було справді особливим, адже це худі з гербом підрозділу виконавця і його позивним. 

Аукціон тривав буквально хвилину, коли один з глядачів запропонував за худі — 5 тисяч євро. Проте, чоловік майже одразу перебив свою ставку і запропонував 10 тисяч. 

 

Худі лідера гурту "Бумбокс" поміняли на дрони для ЗСУ - фото 1
Благодійник і IT-бізнесмен Влад Савченко. Фото: facebook.com/boomboxfamily

Виявилося, що благодійником є IT-бізнесмен та власник міжнародної групи IT-компаній PowerCode  Влад Савченко. Він вже далеко не вперше донатить великі суми благодійному центру Андрія Хливнюка.

 

Худі дісталася йому, а донат у 10 тисяч доларів піде на закупівлю 20 ударних дронів для ЗСУ. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що Хливнюк згадав, як багато років тому послав російського ведучого. Також виконавець звертався до зірок, для яких творчість "поза політикою". 

ЗСУ
аукціон
військова допомога
Андрій Хливнюк
Бумбокс
українські зірки

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

14 лютого 2024
Новина з фото

23:29 Садовий відповів на слова віцеспікера Польщі про "бандерівську мову"

13 лютого 2024
Новина з відео

21:34 Деякі українці отримують мобілізаційні розпорядження — що це та кого стосується

15 лютого 2024
Новина з фото

06:34Вибухи гримлять у Львові — ракетна атака на захід

17 лютого 2024

09:18 Зінченко піде з Арсенала наприкінці сезону — на українця претендують два клуби

16 лютого 2024
Новина з відео

16:54 Ніколи не вносьте ці добрива при посадці картоплі — бульба буде дрібною та згниє

15 лютого 2024

17:21 У Мінцифрі назвали категорію осіб, яких не бронюватимуть від мобілізації

14 лютого 2024

20:00 Юрист розповів про відповідальність за ігнорування повістки ТЦК з іншої області

15 лютого 2024

17:03 У збірної України буде новий технічний спонсор замість Joma

12 лютого 2024

16:28 Народний синоптик Діденко розповіла, де завтра чекати тепла до +17

Актуальне по темі