Худі лідера гурту "Бумбокс" поміняли на дрони для ЗСУ

Лідер гурту "Бумбокс"Андрій Хливнюк. Фото: instagram.com/andriihorolski

Кофту лідера гурту "Бумбокс" Андрія Хливнюка продали на аукціоні за 10 тисяч євро. Ці гроші підуть на 20 ударних дронів для ЗСУ.

Про це повідомили на своїй офіційній Facebook-сторінці гурту.

Продали за хвилину

Гурт "Бумбокс" зараз подорожує з туром по Європі. У Берліні у рамках концерту відбувся аукціон, на якому розігрували худі лідера гурту Андрія Хливнюка.

Воно було справді особливим, адже це худі з гербом підрозділу виконавця і його позивним.

Аукціон тривав буквально хвилину, коли один з глядачів запропонував за худі — 5 тисяч євро. Проте, чоловік майже одразу перебив свою ставку і запропонував 10 тисяч.

Благодійник і IT-бізнесмен Влад Савченко. Фото: facebook.com/boomboxfamily

Виявилося, що благодійником є IT-бізнесмен та власник міжнародної групи IT-компаній PowerCode Влад Савченко. Він вже далеко не вперше донатить великі суми благодійному центру Андрія Хливнюка.

Худі дісталася йому, а донат у 10 тисяч доларів піде на закупівлю 20 ударних дронів для ЗСУ.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Хливнюк згадав, як багато років тому послав російського ведучого. Також виконавець звертався до зірок, для яких творчість "поза політикою".