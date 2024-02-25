Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Super arrow Худи лидера группы "Бумбокс" поменяли на дроны для ВСУ arrow

Худи лидера группы "Бумбокс" поменяли на дроны для ВСУ

25 февраля 2024 20:22
677c7dcf-97c7-4c83-c121-758606e8d000 - Ростислав Савченко
Худи лидера группы "Бумбокс" поменяли на дроны для ВСУ
Лидер группы "Бумбокс" Андрей Хливнюк. Фото: instagram.com/andriihorolski
677c7dcf-97c7-4c83-c121-758606e8d000 - Ростислав Савченко

Кофту лидера группы "Бумбокс" Андрея Хливнюка продали на аукционе за 10 тысяч евро. Эти деньги пойдут на 20 ударных дронов для ВСУ.

Об этом сообщили на своей официальной Facebook -странице группы.

Продали за минуту

Группа "Бумбокс" сейчас путешествует с туром по Европе. В Берлине в рамках концерта прошел аукцион, на котором разыгрывали худи лидера группы Андрея Хливнюка.

 

 

 

Оно было действительно особенным, ведь это худи с гербом подразделения исполнителя и его позывным.

Аукцион длился буквально минуту, когда один из зрителей предложил за худи — 5 тысяч евро. Однако мужчина почти сразу перебил свою ставку и предложил 10 тысяч.

 

Худи лидера группы "Бумбокс" поменяли на дроны для ВСУ - фото 1
Благотворитель и IT-бизнесмен Влад Савченко. Фото: facebook.com/boomboxfamily

Оказалось, что благотворителем является IT-бизнесмен и владелец международной группы IT-компаний PowerCode Влад Савченко. Он уже далеко не в первый раз донатит большие суммы благотворительному центру Андрея Хливнюка.

 

Худи досталась ему, а донат в 10 тысяч долларов пойдет на закупку 20 ударных дронов для ВСУ.

Напомним, ранее мы писали, что Хливнюк вспомнил, как много лет тому назад послал российского ведущего. Также исполнитель обращался к звездам, для которых творчество "вне политики".

ВСУ
аукцион
военная помощь
Андрей Хлывнюк
Бумбокс
украинские звезды

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

14 февраля 2024
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

13 февраля 2024
Новость с видео

21:34 Некоторые украинцы получают мобилизационные распоряжения — что это и кого касается

15 февраля 2024
Новость с фото

06:34Взрывы гремят во Львове — ракетная атака на запад

17 февраля 2024

09:18 Зинченко уйдет из Арсенала в конце сезона — на украинца претендуют два клуба

16 февраля 2024
Новость с видео

16:54 Не вносите эти удобрения при посадке картофеля — клубень будет мелким и сгниет

15 февраля 2024

17:21 В Минцифри назвали категорию лиц, которых не будут бронировать от мобилизации

14 февраля 2024

20:00 Юрист рассказал об ответственности за игнорирование повестки ТЦК из другой области

15 февраля 2024

17:03 У сборной Украины будет новый технический спонсор вместо Joma

12 февраля 2024

16:28 Народный синоптик Диденко рассказала, где завтра ждать тепла до +17

Актуальное по теме