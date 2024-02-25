Худи лидера группы "Бумбокс" поменяли на дроны для ВСУ

Лидер группы "Бумбокс" Андрей Хливнюк. Фото: instagram.com/andriihorolski

Кофту лидера группы "Бумбокс" Андрея Хливнюка продали на аукционе за 10 тысяч евро. Эти деньги пойдут на 20 ударных дронов для ВСУ.

Об этом сообщили на своей официальной Facebook -странице группы.

Продали за минуту

Группа "Бумбокс" сейчас путешествует с туром по Европе. В Берлине в рамках концерта прошел аукцион, на котором разыгрывали худи лидера группы Андрея Хливнюка.

Оно было действительно особенным, ведь это худи с гербом подразделения исполнителя и его позывным.

Аукцион длился буквально минуту, когда один из зрителей предложил за худи — 5 тысяч евро. Однако мужчина почти сразу перебил свою ставку и предложил 10 тысяч.

Благотворитель и IT-бизнесмен Влад Савченко. Фото: facebook.com/boomboxfamily

Оказалось, что благотворителем является IT-бизнесмен и владелец международной группы IT-компаний PowerCode Влад Савченко. Он уже далеко не в первый раз донатит большие суммы благотворительному центру Андрея Хливнюка.

Худи досталась ему, а донат в 10 тысяч долларов пойдет на закупку 20 ударных дронов для ВСУ.

Напомним, ранее мы писали, что Хливнюк вспомнил, как много лет тому назад послал российского ведущего. Также исполнитель обращался к звездам, для которых творчество "вне политики".