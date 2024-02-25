Худи лидера группы "Бумбокс" поменяли на дроны для ВСУ
Кофту лидера группы "Бумбокс" Андрея Хливнюка продали на аукционе за 10 тысяч евро. Эти деньги пойдут на 20 ударных дронов для ВСУ.
Об этом сообщили на своей официальной Facebook -странице группы.
Продали за минуту
Группа "Бумбокс" сейчас путешествует с туром по Европе. В Берлине в рамках концерта прошел аукцион, на котором разыгрывали худи лидера группы Андрея Хливнюка.
Оно было действительно особенным, ведь это худи с гербом подразделения исполнителя и его позывным.
Аукцион длился буквально минуту, когда один из зрителей предложил за худи — 5 тысяч евро. Однако мужчина почти сразу перебил свою ставку и предложил 10 тысяч.
Оказалось, что благотворителем является IT-бизнесмен и владелец международной группы IT-компаний PowerCode Влад Савченко. Он уже далеко не в первый раз донатит большие суммы благотворительному центру Андрея Хливнюка.
Худи досталась ему, а донат в 10 тысяч долларов пойдет на закупку 20 ударных дронов для ВСУ.
Напомним, ранее мы писали, что Хливнюк вспомнил, как много лет тому назад послал российского ведущего. Также исполнитель обращался к звездам, для которых творчество "вне политики".
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