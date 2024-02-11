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Кілліан Мерфі назвав роль, до якої повернувся б з великим задоволенням

11 лютого 2024 08:23
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Кілліан Мерфі назвав роль, до якої повернувся б з великим задоволенням
Американський актор Кілліан Мерфі. Фото: Global Look Press
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Актор Кілліан Мерфі , висунутий на здобуття нагород Оскар і Бафта за виконання Роберта Оппенгеймера у стрічці Крістофера Нолана, висловив свою готовність знову втілити Томаса Шелбі з "Гострих козирків" на екрані. Втім, популярний актор готовий повернутися до ролі за умови якісного матеріалу від Стівена Найта.

Про це повідомило видання The Guardian, у неділю, 11 лютого.

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Артист заявив, що він із задоволенням візьме участь у ролі Томаса Шелбі з "Гострих козирків", якщо сюжет буде гідним і Найт створить сценарій на своєму зазвичай високому рівні.

Мерфі також поділився своїми думками про створення образу Оппенгеймера, вказавши на важливість поєднання сценарію, особистого сприйняття персонажа та унікального внеску актора у підсумкове втілення персонажа.

Він згадав, що робота в кіно викликає більше нервів, ніж театр, оскільки в кіно немає можливості виправити помилки в наступних уявленнях, і наголосив, що моменти тиші перед виголошенням тексту на знімальному майданчику особливо нервують його.

"Відмінність у тому, що коли ти граєш п'єсу, ти зберігаєш контроль, оскільки, якщо це жахлива ніч, ти знай, що завтра ти зможеш це виправити. Але в кіно це не виправити", — розповів Мерфі в інтерв'ю BBC Radio 4.

Нагадаємо, кінострічка "Оппенгеймер" від Крістофера Нолана перевершила "Барбі" за популярністю, здобувши п'ять нагород на церемонії "Золотого глобуса" і став найвизначнішим релізом року.

Крім того, Google поділилася рейтингом пошукових запитів українців. Як і весь світ, мешканців нашої країни цікавили фільми "Барбі", "Опенгеймер" та серіал "Хороший лікар".

США
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Роберт Оппенгеймер
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Кілліан Мерфі

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