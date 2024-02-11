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Киллиан Мерфи назвал роль, к которой бы вернулся с большим удовольствием

11 февраля 2024 08:23
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Киллиан Мерфи назвал роль, к которой бы вернулся с большим удовольствием
Американский актер Киллиан Мерфи. Фото: Global Look Press
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Актер Киллиан Мерфи, выдвинутый на получение наград Оскар и Бафта за исполнение Роберта Оппенгеймера в ленте Кристофера Нолана, выразил свою готовность снова воплотить Томаса Шелби из "Острых козырьков" на экране. Впрочем, популярный актер готов вернуться к роли при условии наличия качественного материала от Стивена Найта. 

Об этом сообщило издание The Guardian, в воскресенье, 11 февраля.

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Артист заявил, что он с удовольствием поучаствует в роли Томаса Шелби з "Острых козырьков", если сюжет будет достойным и Найт создаст сценарий на своем обычно высоком уровне.

Мерфи также поделился своими мыслями о создании образа Оппенгеймера, указав на важность сочетания сценария, личного восприятия персонажа и уникального вклада актера в итоговое воплощение персонажа. 

Он упомянул, что работа в кино вызывает больше нервов, чем театр, поскольку в кино нет возможности исправить ошибки в последующих представлениях, и подчеркнул, что моменты тишины перед произнесением текста на съемочной площадке особенно нервируют его.

"Различие в том, что, когда ты играешь пьесу, ты сохраняешь контроль, поскольку, если это ужасная ночь, ты знай, что завтра ты сможешь это исправить. Но в кино это не исправить", — рассказал Мерфи в интервью BBC Radio 4.

Напомним, кинолента "Оппенгеймер" от Кристофера Нолана превзошла "Барби" по популярности, завоевав пять наград на церемонии "Золотого глобуса" и став самым выдающимся релизом года.

Кроме того, компания Google поделилась рейтингом поисковых запросов украинцев. Как и весь мир, жителей нашей страны интересовали фильмы "Барби", "Оппенгеймер" и сериал "Хороший доктор".

США
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Киллиан Мерфи

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