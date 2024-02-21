KOLA випустила зворушливу пісню про кохання та анонсувала великий концерт
Співачка KOLA випустила новий щемливий трек і кліп до нього. Якщо додивитися нове відео до кінця, можна помітити важливий анонс.
Прем'єра відбулася на YouTube-каналі співачки.
Пісня про шалене кохання
Співачка KOLA, яка нещодавно розповіла, що вийшла заміж, але стосунки з чоловіком будує на відстані, випустила пісню про велике кохання і бажання бути зі своєю людиною кожну хвилину.
У період шаленої закоханості здається, що без близької людини поруч бракує повітря і захоплює почуття розгубленості. Саме про такі щирі й сильні почуття йдеться у новій пісні KOLA "Міліметр".
"Очікування на близьку людину навіть протягом дня може здаватися нестерпним відчуттям, а якщо це очікування є вимушеним, бо близька людина не може бути поруч через обставини — кожна жінка відчуває безпомічність. Усе, що їй залишається, це чекати. Тому пісня — сповідь жінки, яка зізнається в шаленому коханні до чоловіка в тому, що без нього вона відчуває себе незахищеною. Вона розповідає про те, як проходять її дні, які вона намагається заповнювати подіями, справами, залишається сильною, попри відстань із ним", — каже співачка.
Виконавиця розповіла, що ця пісня чекала на те, щоб її почули чотири роки. А ще, що цей трек подарував їй Діма Монатік. Як саме так сталося, співачка не уточнюж.
У кліпі KOLA йде під дощем, ховається від нього на зупинці і емоційно виконує пісню поки не приїжджає автобус, у який вона сідає.
Цікаво, що відо знято прийомом одного кадру — тобто кліп знімався без дублів, за одну спробу, однією камерою.
Найцікавішою деталлю відео є анонс співачки її майбутнього сольного концерту у Палаці спорту 19 жовтня в день її народження.
Нагадаємо, KOLA показала, як відпочиває з чоловіком у Карпатах. Також ми писали, що виконавиця вперше розповіла про свого коханого.
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