KOLA випустила зворушливу пісню про кохання та анонсувала великий концерт

Співачка KOLA. Фото: instagram.com/kola__official

Співачка KOLA випустила новий щемливий трек і кліп до нього. Якщо додивитися нове відео до кінця, можна помітити важливий анонс.

Прем'єра відбулася на YouTube-каналі співачки.

Пісня про шалене кохання

Співачка KOLA, яка нещодавно розповіла, що вийшла заміж, але стосунки з чоловіком будує на відстані, випустила пісню про велике кохання і бажання бути зі своєю людиною кожну хвилину.

У період шаленої закоханості здається, що без близької людини поруч бракує повітря і захоплює почуття розгубленості. Саме про такі щирі й сильні почуття йдеться у новій пісні KOLA "Міліметр".

"Очікування на близьку людину навіть протягом дня може здаватися нестерпним відчуттям, а якщо це очікування є вимушеним, бо близька людина не може бути поруч через обставини — кожна жінка відчуває безпомічність. Усе, що їй залишається, це чекати. Тому пісня — сповідь жінки, яка зізнається в шаленому коханні до чоловіка в тому, що без нього вона відчуває себе незахищеною. Вона розповідає про те, як проходять її дні, які вона намагається заповнювати подіями, справами, залишається сильною, попри відстань із ним", — каже співачка.

Виконавиця розповіла, що ця пісня чекала на те, щоб її почули чотири роки. А ще, що цей трек подарував їй Діма Монатік. Як саме так сталося, співачка не уточнюж.

У кліпі KOLA йде під дощем, ховається від нього на зупинці і емоційно виконує пісню поки не приїжджає автобус, у який вона сідає.

Цікаво, що відо знято прийомом одного кадру — тобто кліп знімався без дублів, за одну спробу, однією камерою.

Найцікавішою деталлю відео є анонс співачки її майбутнього сольного концерту у Палаці спорту 19 жовтня в день її народження.

Нагадаємо, KOLA показала, як відпочиває з чоловіком у Карпатах. Також ми писали, що виконавиця вперше розповіла про свого коханого.