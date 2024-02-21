Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Super arrow KOLA випустила зворушливу пісню про кохання та анонсувала великий концерт arrow

KOLA випустила зворушливу пісню про кохання та анонсувала великий концерт

21 лютого 2024 15:40
677c7dcf-97c7-4c83-c121-758606e8d000 - Ростислав Савченко
KOLA випустила зворушливу пісню про кохання та анонсувала великий концерт
Співачка KOLA. Фото: instagram.com/kola__official
677c7dcf-97c7-4c83-c121-758606e8d000 - Ростислав Савченко

Співачка KOLA випустила новий щемливий трек і кліп до нього. Якщо додивитися нове відео до кінця, можна помітити важливий анонс. 

Прем'єра відбулася на YouTube-каналі співачки.

 

Пісня про шалене кохання

Співачка KOLA, яка нещодавно розповіла, що вийшла заміж, але стосунки з чоловіком будує на відстані, випустила пісню про велике кохання і бажання бути зі своєю людиною кожну хвилину. 

У період шаленої закоханості здається, що без близької людини поруч бракує повітря і захоплює почуття розгубленості. Саме про такі щирі й сильні почуття йдеться у новій пісні KOLA "Міліметр".

 

"Очікування на близьку людину навіть протягом дня може здаватися нестерпним відчуттям, а якщо це очікування є вимушеним, бо близька людина не може бути поруч через обставини — кожна жінка відчуває безпомічність. Усе, що їй залишається, це чекати. Тому пісня — сповідь жінки, яка зізнається в шаленому коханні до чоловіка в тому, що без нього вона відчуває себе незахищеною. Вона розповідає про те, як проходять її дні, які вона намагається заповнювати подіями, справами, залишається сильною, попри відстань із ним", — каже співачка.

Виконавиця розповіла, що ця пісня чекала на те, щоб її почули чотири роки. А ще, що цей трек  подарував їй Діма Монатік. Як саме так сталося, співачка не уточнюж. 

 

У кліпі KOLA йде під дощем, ховається від нього на зупинці і емоційно виконує пісню поки не приїжджає автобус, у який вона сідає. 

Цікаво, що відо знято прийомом одного кадру — тобто кліп знімався без дублів, за одну спробу, однією камерою.

Найцікавішою деталлю відео є анонс співачки її майбутнього сольного концерту у Палаці спорту 19 жовтня в день її народження.

Нагадаємо, KOLA показала, як відпочиває з чоловіком у Карпатах. Також ми писали, що виконавиця вперше розповіла про свого коханого. 

Дмитро Монатік
українські зірки
пісня
KOLA
співачка
Прем'єра

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

13 лютого 2024

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

7 лютого 2024

19:34 Під корою Землі виявлено підземний водний світ та інше життя

Новина з відео

21:24 Які цивільні спеціальності зараз найбільше потрібні армії — у ЗСУ дали відповідь

8 лютого 2024

13:31Ігнат відповів, коли Україна зможе отримати винищувачі F-16

14 лютого 2024
Новина з фото

23:29 Садовий відповів на слова віцеспікера Польщі про "бандерівську мову"

13 лютого 2024
Новина з відео

21:34 Деякі українці отримують мобілізаційні розпорядження — що це та кого стосується

8 лютого 2024

06:40 Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг чормету у лютому

9 лютого 2024

18:53 Дідусь голови МЗС Німеччини Анналени Бербок виявився офіцером вермахту

11 лютого 2024
Новина з відео

17:53Поляки висипають зерно з українських вантажівок, що стоять на кордоні

Актуальне по темі