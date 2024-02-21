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KOLA выпустила трогательную песню о любви и анонсировала большой концерт

21 февраля 2024 15:40
677c7dcf-97c7-4c83-c121-758606e8d000 - Ростислав Савченко
KOLA выпустила трогательную песню о любви и анонсировала большой концерт
Певица KOLA. Фото: instagram.com/kola__official
677c7dcf-97c7-4c83-c121-758606e8d000 - Ростислав Савченко

Певица KOLA выпустила новый трогательный трек и клип к нему. Если досмотреть новое видео до конца, то можно заметить важный анонс.

Премьера прошла на YouTube-канале певицы.

 

Песня о безумной любви

Певица KOLA, которая недавно рассказала, что она вышла замуж, но отношения с мужем строит на расстоянии, выпустила песню о большой любви и желании быть со своим человеком каждую минуту.

В период безумной влюбленности кажется, что без близкого человека рядом не хватает воздуха и преобладает чувство растерянности. Именно о таких искренних и сильных чувствах говорится в новой песне KOLA "Миллиметр".

 

"Ожидание близкого человека даже в течение дня может казаться невыносимым чувством, а если это ожидание вынужденое, потому что близкий человек не может быть рядом из-за обстоятельств  каждая женщина чувствует беспомощность. Все, что ей остается, это ждать. Поэтому песня  исповедь женщины, которая признается в безумной любви к мужчине в том, что без него она чувствует себя незащищенной. Она рассказывает о том, как проходят ее дни, которые она пытается заполнять событиями, делами, остается сильной, несмотря на расстояние с ним",  говорит певица.

Исполнительница рассказала, что эта песня ждала, чтобы ее услышали четыре года. А еще, что этот трек подарил ей Дима Монатик. Как именно так произошло, певица не уточняет.

 

В клипе KOLA идет под дождем, прячется от него на остановке и эмоционально исполняет песню, пока не приезжает автобус, в который она садится.

Интересно, что видео снято приемом одного кадра — то есть клип снимался без дублей, за одну попытку, одной камерой.

Самой интересной деталью видео стал анонс певицы ее будущего сольного концерта во Дворце спорта 19 октября в день ее рождения.

Напомним, KOLA показала, как отдыхает с мужем в Карпатах. Также мы писали, что исполнительница впервые рассказала о своем любимом.

Дмитрий Монатик
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