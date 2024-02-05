Король Чарльз вперше з'явився на публіці після операції

Король Чарльз. Фото: Reuters

Король Чарльз був помічений 4 лютого, коли вранці йшов до церкви Святої Марії Магдалини на недільну службу. 74-річний монарх був у чудовому настрої після операції, яка пройшла минулого тижня.

Про це пише Daily Mail.

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Чарльза бачили у фірмовому верблюжому пальто та з парасолькою. Поруч із Чарльзом стояла 76-річна королева Камілла, яка виглядала стильно у хутряному капелюсі, темно-синьому пальто та світло-блакитному шарфі. Біля церкви зібралося близько 20 прихильників Чарльза, щоб побажати 75-річному королю успіху.

Король пройшов процедуру з лікування збільшеної простати. Операція відбулась у лікарні, де також проходила реабілітацію принцеса Уельська. Матері трьох дітей, Кейт Міддлтон, потрібен час, щоб відновитися після запланованої на початку цього місяця операції на черевній порожнині, і очікується, що вона повернеться до королівських обов’язків лише після Великодня.

Принц Вільям також на короткий час відклав свої королівські обов'язки, щоб підтримати Кейт і піклуватися про трьох їхніх дітей: принца Джорджа, принцесу Шарлотту і принца Луї.

Нагадаємо, стало відомо, коли король Чарльз планує "зректися престолу".

Раніше принц Гаррі та Меган Маркл підтримали Кейт Міддлтон після операції.