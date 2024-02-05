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Король Чарльз впервые появился на публике после операции

5 февраля 2024 14:10
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Король Чарльз впервые появился на публике после операции
Король Чарльз. Фото: Reuters
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Король Чарльз был замечен 4 февраля, когда утром шел в церковь Святой Марии Магдалины на воскресную службу. 74-летний монарх был в отличном настроении после прошедшей на прошлой неделе операции.

Об этом пишет Daily Mail.

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Чарльза видели в фирменном верблюжьем пальто и с зонтиком. Рядом с Чарльзом стояла 76-летняя королева Камилла, которая выглядела стильно в меховой шляпе, темно-синем пальто и светло-голубом шарфе. Возле церкви собралось около 20 поклонников Чарльза, чтобы пожелать 75-летнему королю успеха.

 

Король прошел процедуру лечения увеличенной простаты. Операция прошла в больнице, где также проходила реабилитацию принцесса Уэльска. Матери троих детей, Кейт Миддлтон, нужно время, чтобы восстановиться после запланированной в начале этого месяца операции на брюшной полости, и ожидается, что она вернется к королевским обязанностям только после Пасхи.

Принц Уильям также на короткое время отложил свои королевские обязанности, чтобы поддержать Кейт и заботиться о трех их детях: принце Джордже, принцессе Шарлотте и принце Луи.

Напомним, стало известно, когда король Чарльз планирует "отречься от престола".

Ранее принц Гарри и Меган Маркл поддержали Кейт Миддлтон после операции.

операция
король Чарльз ІІІ
королевская семья
Королева-консорт Камилла

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