Королева пустелі — Зендея з'явилась на презентації "Дюна 2" у незвичайній сукні
Акторка Зендея з'явилась на червоній доріжці в сукні, яка нагадує її героїню-фріменку Чані. Зірка разом з іншими акторами презентували фільм "Дюна 2" у Мексиці.
Про це пише Daily Mail.
Зендея вразила публіку "фріменською" сукнею на презентації "Дюна 2"
27-річна акторка зіграла роль дівчини Чані в другій частині науково-фантастичної епопеї "Дюна". Стрічка була презентована в Мексиці 5 лютого.
Для презентації вона обрала сукню, яка нагадує пустельну атмосферу планети Араккіс, яка і є центрой подій у фільмі. Відтінки сірого, чорного та червоного переплелись на тілі Зендеї і звабливо оголили її струнку фігуру. Це кастомний образ від Torishéju сезону SS’24 (стилізація Лоу Роуча).
Зірка доповнила образ зібраним волоссям, нюдовим макіяжем і лаковими лодочками на високих підборах.
Акторський каст фільму "Дюна 2", на відміну від Зендеї, не витричав час на підбір тематичного костюму. Вони обрали звичні для них образі на типових заходах.
Нагадаємо, що в українських кінотеатрах "Дюна 2" вийде вже 28-29 лютого цього року.
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