Королева пустелі — Зендея з'явилась на презентації "Дюна 2" у незвичайній сукні

Зендея на презентації "Дюна 2" у Мексиці. Фото: Victor Chaves/Shutterstock

Акторка Зендея з'явилась на червоній доріжці в сукні, яка нагадує її героїню-фріменку Чані. Зірка разом з іншими акторами презентували фільм "Дюна 2" у Мексиці.

Про це пише Daily Mail.

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27-річна акторка зіграла роль дівчини Чані в другій частині науково-фантастичної епопеї "Дюна". Стрічка була презентована в Мексиці 5 лютого.

Зендея на презентації "Дюна 2" у Мексиці. Фото: Victor Chaves/Shutterstock

Для презентації вона обрала сукню, яка нагадує пустельну атмосферу планети Араккіс, яка і є центрой подій у фільмі. Відтінки сірого, чорного та червоного переплелись на тілі Зендеї і звабливо оголили її струнку фігуру. Це кастомний образ від Torishéju сезону SS’24 (стилізація Лоу Роуча).

Зірка доповнила образ зібраним волоссям, нюдовим макіяжем і лаковими лодочками на високих підборах.

Зендея на презентації "Дюна 2" у Мексиці. Фото: Victor Chaves/Shutterstock

Акторський каст фільму "Дюна 2", на відміну від Зендеї, не витричав час на підбір тематичного костюму. Вони обрали звичні для них образі на типових заходах.

Нагадаємо, що в українських кінотеатрах "Дюна 2" вийде вже 28-29 лютого цього року.

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