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Королева пустыни — Зендея появилась на презентации "Дюна 2" в необычном платье

6 февраля 2024 15:02
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Королева пустыни — Зендея появилась на презентации "Дюна 2" в необычном платье
Зендея на презентации "Дюна 2" в Мексике. Фото: Victor Chaves/Shutterstock
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Актриса Зендея появилась на красной дорожке в платье, напоминающем ее героиню-фрименку Чани. Звезда вместе с другими актерами представили фильм "Дюна 2" в Мексике. 

Об этом пишет Daily Mail .

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27-летняя актриса сыграла роль девушки пустинного племени Чани во второй части научно-фантастической эпопеи "Дюна". Фильм был представлен в Мексике 5 февраля.

Зендея на презентации "Дюна 2" в Мексике. Фото: Victor Chaves/Shutterstock
Зендея на презентации "Дюна 2" в Мексике. Фото: Victor Chaves/Shutterstock

Для презентации она обрала платье, напоминающее пустынную атмосферу планеты Араккис, которая и является центром событий в фильме. Оттенки серого, черного и красного переплелись на теле Зендеи и соблазнительно обнажили ее стройную фигуру. Это кастомный образ от Torishéju сезона SS’24 (стилизация Лоу Роуча). 

Звезда дополнила образ собранными волосами, нюдовым макияжем и лаковыми лодочками на высоком каблуке.

Зендея на презентации "Дюна 2" в Мексике. Фото: Victor Chaves/Shutterstock
Зендея на презентации "Дюна 2" в Мексике. Фото: Victor Chaves/Shutterstock

Актерский каст фильма "Дюна 2", в отличие от Зендеи, не тратил время на подбор тематического костюма. Они выдбрали для себя привычные для них образы на типичных мероприятиях.

Напомним, что в украинских кинотеатрах "Дюна 2" выйдет уже 28-29 февраля этого года.

Ранее Зендея ошеломила всех на кутюрном показе Schiaparelli.

Также мы рассказывали, как провели праздники Зендея и Том Голланд на фоне слухов о расставании.

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Тимоти Шаламе

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