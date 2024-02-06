Королева пустыни — Зендея появилась на презентации "Дюна 2" в необычном платье

Зендея на презентации "Дюна 2" в Мексике. Фото: Victor Chaves/Shutterstock

Актриса Зендея появилась на красной дорожке в платье, напоминающем ее героиню-фрименку Чани. Звезда вместе с другими актерами представили фильм "Дюна 2" в Мексике.

Об этом пишет Daily Mail .

Читайте также:

Зендея поразила публику "фрименским" платьем на презентации "Дюна 2"

27-летняя актриса сыграла роль девушки пустинного племени Чани во второй части научно-фантастической эпопеи "Дюна". Фильм был представлен в Мексике 5 февраля.

Зендея на презентации "Дюна 2" в Мексике. Фото: Victor Chaves/Shutterstock

Для презентации она обрала платье, напоминающее пустынную атмосферу планеты Араккис, которая и является центром событий в фильме. Оттенки серого, черного и красного переплелись на теле Зендеи и соблазнительно обнажили ее стройную фигуру. Это кастомный образ от Torishéju сезона SS’24 (стилизация Лоу Роуча).

Звезда дополнила образ собранными волосами, нюдовым макияжем и лаковыми лодочками на высоком каблуке.

Зендея на презентации "Дюна 2" в Мексике. Фото: Victor Chaves/Shutterstock

Актерский каст фильма "Дюна 2", в отличие от Зендеи, не тратил время на подбор тематического костюма. Они выдбрали для себя привычные для них образы на типичных мероприятиях.

Напомним, что в украинских кинотеатрах "Дюна 2" выйдет уже 28-29 февраля этого года.

Ранее Зендея ошеломила всех на кутюрном показе Schiaparelli.

Также мы рассказывали, как провели праздники Зендея и Том Голланд на фоне слухов о расставании.