Козловський зізнався, як покійний батько відреагував на його скандал з Кондратюком

Співак Віталій Козловський. Фото: менеджмент проєкту

Співак Віталій Козловський завітав на зйомки проєкту "Пісня мого життя". Артист та військовий розповів щемливу історію про пісню, яку асоціює з батьком.

Про це Новини.LIVE повідомив менеджмент проєкту.

Козловський пригадав, як батько підтримав його під час скандалу

За словами артиста, його батько був для нього справжнім другом. Навіть брав його хлопчиком у відрядження, адже був електриком-атомником.

"Він дуже мене любив, і коли в мене був конфлікт з Кондратюком, він завжди казав: "Сину, я не можу дивитися на те, як тебе вбивають, а я нічого не можу вдіяти". Він помер три роки тому. На сороковий день його смерті мені наснився сон, в якому я йду по глибокому окопу і виходжу у відкритий бліндаж без стелі. Зверху на мене дивиться батько і каже: "Сину, тобі не треба боятися, але тут зараз тобі не треба бути", — говорить артист.

Через пів року після цього сну почалася повномасштабна війна. З початком бойових дій Віталій Козловський мав понад 150 концертів у шпиталях, на полігонах, в лісах, полях. Тоді Козловський зрозумів, що його місія як артиста виконана, тепер потрібно зробити більше.

"Коли прийшла повістка, я не вагаючись пішов воювати. Мене відправили у Донецьку область, і коли ми одного разу вийшли на позиції, нас обстріляли. По нас гатили 2,5 години з двох позицій, снаряди прилітали в семи метрах від нашого бліндажа. Можете тільки здогадуватись, який жах ми пережили. Миші, які бігали по нас ночами, зранку були контужені. Лісосмуга, в якій ми переховувалися, була як пустеля. Коли ми приїхали в сусіднє село на ротацію, хтось із хлопців згадав, що я співак, і попросив заспівати мене. Тоді я виконав саме цю пісню. В той час я згадав і сон, і батька, і зрозумів, що він мій янгол-охоронець", — поділився Віталій Козловський.

3 березня о 21:00 на телеканалі "1+1 Україна" відбудеться прем’єра української адаптації розважального проєкту Фінляндії Song Of My Life. Проєкт під назвою "Пісня мого життя" буде виходити щонеділі о 21:00. За правилами проєкту, зіркові учасники та лідери думок загадують пісні, що асоціюються у них з певним важливим періодом життя, а сучасні українські артисти виконують їх на сцені. Гості та телеглядачі намагатимуться відгадати, чия історія захована під загаданою піснею. Зірки розкажуть ексклюзивні та зворушливі подробиці свого життя, поділяться болем, радістю, перемогами та падіннями. А кожен глядач зможе знайти підтримку і пригадати пісню, яка стала саундтреком його власного життя.

Нагадаємо, Кондратюк прокоментував "мирову" Козловського.

Раніше Козловський присвятив новий трек військовим.