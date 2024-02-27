Козловский признался, как покойный отец отреагировал на его скандал с Кондратюком

Певец Виталий Козловский. Фото: менеджмент проекта

Певец Виталий Козловский посетил съемки проекта "Пісня мого життя". Артист и военный рассказал щемящую историю о песне, которую ассоциирует с отцом.

Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент проекта.

Козловский вспомнил, как отец поддержал его во время скандала

По словам артиста, его отец был для него настоящим другом. Даже брал его мальчиком в командировку, так как был электриком-атомщиком.

"Он очень меня любил, и когда у меня был конфликт с Кондратюком, он всегда говорил: "Сын, я не могу смотреть на то, как тебя убивают, а я ничего не могу сделать". Он умер три года назад. На сороковой день его смерти мне приснился сон, в котором я иду по глубокому окопу и выхожу в открытый блиндаж без потолка. Сверху на меня смотрит отец и говорит: "Сын, тебе не надо бояться, но здесь сейчас тебе не нужно быть", — говорит артист.

Спустя полгода после этого сна началась полномасштабная война. С началом боевых действий у Виталия Козловского было более 150 концертов в госпиталях, на полигонах, в лесах, полях. Тогда Козловский понял, что его миссия как артиста выполнена, теперь нужно сделать больше.

"Когда пришла повестка, я не колеблясь пошел воевать. Меня отправили в Донецкую область, и когда мы однажды вышли на позиции, нас обстреляли. По нам били 2,5 часа с двух позиций, снаряды прилетали в семи метрах от нашего блиндажа. Можете только догадываться, какой ужас мы пережили. Мыши, которые бегали по нам по ночам, утром были контужены. Лесополоса, в которой мы прятались, была как пустыня. Когда мы приехали в соседнее село на ротацию, кто-то из ребят вспомнил, что я певец, и попросил спеть меня. Тогда я исполнил именно эту песню. В то время я вспомнил и сон, и отца, и понял, что он мой ангел-хранитель", — поделился Виталий Козловский.

3 марта в 21:00 на телеканале "1+1 Украина" состоится премьера украинской адаптации развлекательного проекта Финляндии Song Of My Life. Проект под названием "Пісня мого життя" будет выходить по воскресеньям в 21:00. По правилам проекта звездные участники и лидеры мнений загадывают песни, которые ассоциируются у них с определенным важным периодом жизни, а современные украинские артисты исполняют их на сцене. Гости и телезрители будут пытаться угадать, чья история спрятана под загаданной песней. Звезды расскажут эксклюзивные и трогательные подробности своей жизни, поделятся болью, радостью, победами и падениями. А каждый зритель сможет найти поддержку и вспомнить песню, ставшую саундтреком его собственной жизни.

Напомним, Кондратюк прокомментировал "мировую" Козловского.

Ранее Козловский посвятил новый трек военным.