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Кравець заявила, що йде з "Кварталу 95" після 25 років співпраці

8 лютого 2024 12:05
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Олена Кравець назавжди йде з Кварталу 95 — в чому причина
Українська акторка Олена Кравець в ексклюзивному інтерв'ю ТСН. Фото: скриншот з YouTube
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Відома українська акторка і телеведуча Олена Кравець зізналася, що назавжди пішла зі студії "Квартал 95". Одна з найпопулярніших зірок пояснила, чому вона вирішила покинути акторський склад, з яким виступала на сцені протягом багатьох років.

Про це Олена Кравець розповіла в інтерв’ю ТСН в YouTube.

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Чому Олена Кравець вирішила піти з "Кварталу 95"

Українська акторка зізналася, що вона більше не повернеться до співпраці зі студією "Квартал 95", хоча до цього вона ставила її на паузу. Олена каже, що вона пішла з "Кварталу" ще у той момент, як в неї з’явилася програма "Тихий вечір", яку вона веде.

Елена Кравец и Jerry Heil в программе "Тихий вечер"
Олена Кравець і Jerry Heil у програмі "Тихий вечір". Фото: скриншот з YouTube

Виявляється, ведуча вирішила обрати самостійний шлях, який вона створила сама собі. Що стосується того, як на це відреагував акторський склад "Кварталу 95", то Олена стверджує, що вони з розумінням поставилися до її рішення.

"Паузи вже немає. Я пішла, як почався "Тихий вечір" восени 2022. Я розуміла, що я не можу і там, і там. Мене вже тягнуло на свою дорогу, на самостійну, яку я сама собі прокладаю. Мені дуже цього хотілося. Я дуже вдячна хлопцям, що вони з розумінням до цього поставилися, тому ми не грюкали дверима, як то кажуть. Це не пауза, я пішла", — розповіла Олена Кравець.

Елена Кравец
Акторка Олена Кравець на інтерв'ю ТСН. Фото: скриншот з YouTube

Як Олена Кравець відчуває себе після завершення співпраці з "Кварталом 95"

Українська ведуча зізнається, що після того, як вона пішла зі студії, вона вперше стала безробітною. Але в цьому випадку йдеться про офіційну роботу, яку вона мала у "Кварталі". Втім, Олена відчуває неоднозначні емоції після відставки.

"Я вперше в житті офіційно безробітна. Ти можеш багато тепер, у тебе немає певних обмежень, але вони є якісь внутрішні. Тому мені зараз цікаво, я цю тему досліджую, мені цікаво вивчати ці алгоритми, як це все працює. Я не казатиму, ні я ніколи не повернусь, не знаю, можливо ще таке буде", — також зізналася ведуча.

Що відомо про роботу Олени Кравець у "Кварталі 95"

Відомо, що протягом 25 років українська ведуча входила до акторського складу студії "Квартал 95", де вона грала в різних гумористичних сценках. Втім, рік тому Олена Кравець закінчила свою кар’єру, а актори "Кварталу 95" не шукали їй заміну.

Елена Кравец с Владимиром Шумко в номере "Квартала 95"
Олена Кравець з Володимиром Шумко в номері "Кварталу 95". Фото: скриншот з YouTube

Проте, не так давно ведуча зазначила, що вона більше не хоче повертатися до своєї команди, з якою була пліч-о-пліч багато років.

Нагадаємо, ми писали про те, що українська акторка Олена Кравець заявила про завершення своєї скандальної програми. 

Раніше ми розповідали про те, що ведучий Тімур Мірошниченко довів акторку Олену Кравець до сліз. 

Також ми повідомляли про те, що ведуча Олена Кравець висловилася про українських зірок.

Квартал 95
Олена Кравець
шоу-бізнес
"Жіночий квартал"

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