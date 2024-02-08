Олена Кравець назавжди йде з Кварталу 95 — в чому причина

Українська акторка Олена Кравець в ексклюзивному інтерв'ю ТСН. Фото: скриншот з YouTube

Відома українська акторка і телеведуча Олена Кравець зізналася, що назавжди пішла зі студії "Квартал 95". Одна з найпопулярніших зірок пояснила, чому вона вирішила покинути акторський склад, з яким виступала на сцені протягом багатьох років.

Про це Олена Кравець розповіла в інтерв’ю ТСН в YouTube.

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Українська акторка зізналася, що вона більше не повернеться до співпраці зі студією "Квартал 95", хоча до цього вона ставила її на паузу. Олена каже, що вона пішла з "Кварталу" ще у той момент, як в неї з’явилася програма "Тихий вечір", яку вона веде.

Олена Кравець і Jerry Heil у програмі "Тихий вечір". Фото: скриншот з YouTube

Виявляється, ведуча вирішила обрати самостійний шлях, який вона створила сама собі. Що стосується того, як на це відреагував акторський склад "Кварталу 95", то Олена стверджує, що вони з розумінням поставилися до її рішення.

"Паузи вже немає. Я пішла, як почався "Тихий вечір" восени 2022. Я розуміла, що я не можу і там, і там. Мене вже тягнуло на свою дорогу, на самостійну, яку я сама собі прокладаю. Мені дуже цього хотілося. Я дуже вдячна хлопцям, що вони з розумінням до цього поставилися, тому ми не грюкали дверима, як то кажуть. Це не пауза, я пішла", — розповіла Олена Кравець.

Акторка Олена Кравець на інтерв'ю ТСН. Фото: скриншот з YouTube

Як Олена Кравець відчуває себе після завершення співпраці з "Кварталом 95"

Українська ведуча зізнається, що після того, як вона пішла зі студії, вона вперше стала безробітною. Але в цьому випадку йдеться про офіційну роботу, яку вона мала у "Кварталі". Втім, Олена відчуває неоднозначні емоції після відставки.

"Я вперше в житті офіційно безробітна. Ти можеш багато тепер, у тебе немає певних обмежень, але вони є якісь внутрішні. Тому мені зараз цікаво, я цю тему досліджую, мені цікаво вивчати ці алгоритми, як це все працює. Я не казатиму, ні я ніколи не повернусь, не знаю, можливо ще таке буде", — також зізналася ведуча.

Що відомо про роботу Олени Кравець у "Кварталі 95"

Відомо, що протягом 25 років українська ведуча входила до акторського складу студії "Квартал 95", де вона грала в різних гумористичних сценках. Втім, рік тому Олена Кравець закінчила свою кар’єру, а актори "Кварталу 95" не шукали їй заміну.

Олена Кравець з Володимиром Шумко в номері "Кварталу 95". Фото: скриншот з YouTube

Проте, не так давно ведуча зазначила, що вона більше не хоче повертатися до своєї команди, з якою була пліч-о-пліч багато років.

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