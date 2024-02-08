Елена Кравец навсегда уходит с Квартала 95 — в чем причина

Украинская актриса Елена Кравец в эксклюзивном интервью ТСН. Фото: скриншот с YouTube

Известная украинская актриса и телеведущая Елена Кравец призналась, что навсегда ушла из студии "Квартал 95". Одна из самых популярных звезд объяснила, почему она решила покинуть актерский состав, с которым выступала на сцене многие годы.

Об этом Елена Кравец рассказала в интервью ТСН в YouTube.

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Украинская актриса призналась, что она больше не вернется к сотрудничеству со студией "Квартал 95", хотя ранее она ставила его на паузу. Елена говорит, что она ушла с "Квартала" еще в тот момент, как у нее появилась программа "Тихий вечер", которую она ведет.

Елена Кравец и Jerry Heil в программе "Тихий вечер". Фото: скриншот с YouTube

Оказывается, ведущая решила выбрать самостоятельный путь, который она создала сама себе. Что касается того, как на это отреагировал актерский состав "Квартала 95", то Елена утверждает, что они с пониманием отнеслись к ее решению.

"Паузы уже нет. Я ушла, как начался "Тихий вечер" осенью 2022 года. Я понимала, что я не могу и там, и там. Меня уже тянуло на свою дорогу, на самостоятельную, которую я сама себе прокладываю. Мне очень этого хотелось. Я очень благодарна ребятам, что они с пониманием к этому отнеслись, поэтому мы не хлопали дверью, как говорится. Это не пауза, я ушла", — рассказала Елена Кравец.

Актриса Елена Кравец на интервью ТСН. Фото: скриншот с YouTube

Как Елена Кравец чувствует себя после завершения сотрудничества с "Кварталом 95"

Украинская ведущая признается, что после ухода из студии она впервые стала безработной. Но в этом случае речь идет об официальной работе, которую она имела в "Квартале". Впрочем, Елена испытывает неоднозначные эмоции после отставки.

"Я впервые в жизни официально безработная. Ты можешь много теперь, у тебя нет определенных ограничений, но они есть какие-то внутренние. Поэтому мне сейчас интересно, я эту тему исследую, мне интересно изучать эти алгоритмы, как это все работает. Я не буду говорить, нет, я никогда не вернусь, не знаю, возможно еще такое будет", — также призналась ведущая.

Что известно о работе Елены Кравец в "Квартале 95"

Известно, что в течение 25 лет украинская ведущая входила в актерский состав студии "Квартал 95", где играла в разных юмористических сценках. Впрочем, год назад Елена Кравец окончила свою карьеру, а актеры "Квартала 95" не искали ей замену.

Елена Кравец с Владимиром Шумко в номере "Квартала 95". Фото: скриншот с YouTube

Однако, недавно ведущая отметила, что она больше не хочет возвращаться в свою команду, с которой была бок о бок много лет.

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