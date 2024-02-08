Елена Кравец навсегда уходит с Квартала 95 — в чем причина

Кравец заявила, что уходит с "Квартала 95" после 25 лет сотрудничества
Известная украинская актриса и телеведущая Елена Кравец призналась, что навсегда ушла из студии "Квартал 95". Одна из самых популярных звезд объяснила, почему она решила покинуть актерский состав, с которым выступала на сцене многие годы.
Об этом Елена Кравец рассказала в интервью ТСН в YouTube.
Почему Елена Кравец решила уйти с "Квартала 95"
Украинская актриса призналась, что она больше не вернется к сотрудничеству со студией "Квартал 95", хотя ранее она ставила его на паузу. Елена говорит, что она ушла с "Квартала" еще в тот момент, как у нее появилась программа "Тихий вечер", которую она ведет.
Оказывается, ведущая решила выбрать самостоятельный путь, который она создала сама себе. Что касается того, как на это отреагировал актерский состав "Квартала 95", то Елена утверждает, что они с пониманием отнеслись к ее решению.
"Паузы уже нет. Я ушла, как начался "Тихий вечер" осенью 2022 года. Я понимала, что я не могу и там, и там. Меня уже тянуло на свою дорогу, на самостоятельную, которую я сама себе прокладываю. Мне очень этого хотелось. Я очень благодарна ребятам, что они с пониманием к этому отнеслись, поэтому мы не хлопали дверью, как говорится. Это не пауза, я ушла", — рассказала Елена Кравец.
Как Елена Кравец чувствует себя после завершения сотрудничества с "Кварталом 95"
Украинская ведущая признается, что после ухода из студии она впервые стала безработной. Но в этом случае речь идет об официальной работе, которую она имела в "Квартале". Впрочем, Елена испытывает неоднозначные эмоции после отставки.
"Я впервые в жизни официально безработная. Ты можешь много теперь, у тебя нет определенных ограничений, но они есть какие-то внутренние. Поэтому мне сейчас интересно, я эту тему исследую, мне интересно изучать эти алгоритмы, как это все работает. Я не буду говорить, нет, я никогда не вернусь, не знаю, возможно еще такое будет", — также призналась ведущая.
Что известно о работе Елены Кравец в "Квартале 95"
Известно, что в течение 25 лет украинская ведущая входила в актерский состав студии "Квартал 95", где играла в разных юмористических сценках. Впрочем, год назад Елена Кравец окончила свою карьеру, а актеры "Квартала 95" не искали ей замену.
Однако, недавно ведущая отметила, что она больше не хочет возвращаться в свою команду, с которой была бок о бок много лет.
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