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Кухар Ярославський розповів, для кого з всесвітньо відомих зірок готував особисто

26 лютого 2024 12:57
677c7dcf-97c7-4c83-c121-758606e8d000 - Ростислав Савченко
Кухар Ярославський розповів, для кого з всесвітньо відомих зірок готував особисто
Шеф-кухар Володимир Ярославський. Фото: instagram.com/yaroslavskyi_vova
677c7dcf-97c7-4c83-c121-758606e8d000 - Ростислав Савченко

Зірковий шеф-кухар Володимир Ярославський розповів, що його можна замовити до себе додому, де він готуватиме особисто для вас. Так навіть робили деякі всесвітньо відомі зірки.

Про це розповів у програмі "33 запитання від Люкс ФМ". 

Готував для голлівудських зірок

Володимир Ярославський — український шеф-кухар, керівник і співвласник ресторану Lucky, бренд-шеф магазину Good Wine, а також суддя проєкту "МастерШеф Україна".

 

Він один з 25 найкращих шеф-кухарів України за версією Фокус-лістингу 2011 року.

В інтерв'ю для Люкс ФМ розповів, що його можна замовити до себе додому, де він особисто готуватиме. Проте, це коштує немаленьких грошей. 

 

"Можна мене запросити, так буває, але погоджуюся я дуже рідко, тому що дуже насичений графік у мене. І коштує це теж не мало, а нормальних таких грошей", — розповів Ярославський. 

Проте, скільки саме коштують його послуги "з виїздом", тримає у секреті. 

Також шеф розповів, що готував для дуже відомих і заможних людей, зокрема для голлівудських зірок. 

"Я для Пола Сміта колись готував декілька страв", — поділився Володимир. 

 

Актор Вілл Смітт — володар премії "Оскар", відомий за фільмами "Я — легенда", "У гонитві за щастям", "Фокус" та багатьма іншими. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що Ярославський розповів, чи планує стати новим "Холостяком".

Також ми писали, що кухар Євген Клопотенко розповів, як готував для Зеленської. 

ресторани
закордонні зірки
шеф-кухар
телеканал "СТБ"

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