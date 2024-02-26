Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Super arrow Повар Ярославский рассказал, для кого из всемирно известных звезд готовил лично arrow

Повар Ярославский рассказал, для кого из всемирно известных звезд готовил лично

26 февраля 2024 12:57
677c7dcf-97c7-4c83-c121-758606e8d000 - Ростислав Савченко
Повар Ярославский рассказал, для кого из всемирно известных звезд готовил лично
Шеф-повар Владимир Ярославский. Фото: instagram.com/yaroslavskyi_vova
677c7dcf-97c7-4c83-c121-758606e8d000 - Ростислав Савченко

Звездный шеф-повар Владимир Ярославский рассказал, что его можно заказать домой, где он будет готовить лично для вас. Так даже поступали некоторые всемирно известные звезды.

Об этом рассказал в программе "33 вопроса от Люкс ФМ".

Готовил для голливудских звезд

Владимир Ярославский — украинский шеф-повар, руководитель и совладелец ресторана Lucky, бренд-шеф магазина Good Wine, а также судья проекта "МастерШеф Украина".

 

Он один из 25 лучших шеф-поваров Украины по версии Фокус-листинга 2011 года.

В интервью Люкс ФМ рассказал, что его можно заказать к себе домой, где он лично будет готовить. Однако это стоит немаленьких денег.

 

"Можно меня пригласить, так бывает, но соглашаюсь я очень редко, потому что очень насыщенный график у меня. И стоит это тоже не мало, а нормальных денег", — рассказал Ярославский.

Однако сколько именно стоят его услуги "с выездом" — держит в секрете.

Также шеф рассказал, что готовил для очень известных и богатых людей, в том числе для голливудских звезд.

"Я для Пола Смита когда-то готовил несколько блюд", — поделился Владимир.

 

Актер Уилл Смит — обладатель премии "Оскар", известный по фильмам "Я — легенда", "В погоне за счастьем", "Фокус" и многим другим.

Напомним, ранее мы писали, что Ярославский рассказал, планирует ли стать новым "Холостяком".

Также мы писали, что повар Евгений Клопотенко рассказал, как готовил для Зеленской.

рестораны
зарубежные звезды
шеф-повар
телеканал "СТБ"

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

14 февраля 2024
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

13 февраля 2024
Новость с видео

21:34 Некоторые украинцы получают мобилизационные распоряжения — что это и кого касается

15 февраля 2024
Новость с фото

06:34Взрывы гремят во Львове — ракетная атака на запад

17 февраля 2024

09:18 Зинченко уйдет из Арсенала в конце сезона — на украинца претендуют два клуба

16 февраля 2024
Новость с видео

16:54 Не вносите эти удобрения при посадке картофеля — клубень будет мелким и сгниет

15 февраля 2024

17:21 В Минцифри назвали категорию лиц, которых не будут бронировать от мобилизации

14 февраля 2024

20:00 Юрист рассказал об ответственности за игнорирование повестки ТЦК из другой области

15 февраля 2024

17:03 У сборной Украины будет новый технический спонсор вместо Joma

12 февраля 2024

16:28 Народный синоптик Диденко рассказала, где завтра ждать тепла до +17

Актуальное по теме