Повар Ярославский рассказал, для кого из всемирно известных звезд готовил лично

Шеф-повар Владимир Ярославский. Фото: instagram.com/yaroslavskyi_vova

Звездный шеф-повар Владимир Ярославский рассказал, что его можно заказать домой, где он будет готовить лично для вас. Так даже поступали некоторые всемирно известные звезды.

Об этом рассказал в программе "33 вопроса от Люкс ФМ".

Готовил для голливудских звезд

Владимир Ярославский — украинский шеф-повар, руководитель и совладелец ресторана Lucky, бренд-шеф магазина Good Wine, а также судья проекта "МастерШеф Украина".

Он один из 25 лучших шеф-поваров Украины по версии Фокус-листинга 2011 года.

В интервью Люкс ФМ рассказал, что его можно заказать к себе домой, где он лично будет готовить. Однако это стоит немаленьких денег.

"Можно меня пригласить, так бывает, но соглашаюсь я очень редко, потому что очень насыщенный график у меня. И стоит это тоже не мало, а нормальных денег", — рассказал Ярославский.

Однако сколько именно стоят его услуги "с выездом" — держит в секрете.

Также шеф рассказал, что готовил для очень известных и богатых людей, в том числе для голливудских звезд.

"Я для Пола Смита когда-то готовил несколько блюд", — поделился Владимир.

Актер Уилл Смит — обладатель премии "Оскар", известный по фильмам "Я — легенда", "В погоне за счастьем", "Фокус" и многим другим.

Напомним, ранее мы писали, что Ярославский рассказал, планирует ли стать новым "Холостяком".

Также мы писали, что повар Евгений Клопотенко рассказал, как готовил для Зеленской.