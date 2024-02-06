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Квіткова продає їхній з Добриніним будинок і назвала ціну

6 лютого 2024 12:08
677c7dcf-97c7-4c83-c121-758606e8d000 - Ростислав Савченко
Квіткова продає їхній з Добриніним будинок і назвала ціну
Блогерка Даша Квіткова. Фото: instagram.com/kvittkova
677c7dcf-97c7-4c83-c121-758606e8d000 - Ростислав Савченко

Даша Квіткова, яка минулого року розлучилася з ведучим Нікітою Добриніним, намагається продати їхній спільний будинок і вже доволі давно. Зараз блогерка знизила ціну. 

Подробиці щодо продажу будинку Даша опублікувала в Instagram

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Квіткова знизила ціну на будинок

Даша Квіткова і Нікіта Добринін у  листопаді 2020 року придбали будинок, який блогерка облаштувала сама. Він добре знайомий прихильникам дівчини, адже вона знімала у ньому багато контенту. 

У минулому році подружжя вирішило розлучитися і продати сімейне гніздечко. Проте його і досі ніхто не придбав. 

Днями Квіткова приїхала до будинку і розповіла, що він досі продається.  

Квіткова з подругою у будинку. Скриншот зі сторіс instagram.com/kvittkova

"Так любила це місце. Вклала сюди всю душу. Дуже пощастить новим власникам. Я приїхала зараз до будинку й у мене така ностальгія. Просто не можу, настільки сильно люблю цей будинок, бо вкладала сюди повністю все. Поки будинок на продажі, я час від часу сюди приїжджаю, працюю, щоб було відчуття, що тут хтось перебуває. Будинок повністю опалюється", — розповіла Даша. 

 

Будинок Квіткової і Добриніна. Фото з сайту продажу нерухомості

Маєток у котеджному містечку на Київщині у селі Гатне. Загальна площа — 150 квадратних метрів.

 

Будинок Квіткової і Добриніна. Фото з сайту продажу нерухомості
Будинок Квіткової і Добриніна. Фото з сайту продажу нерухомості

Квіткова планує продати його за 290 тисяч доларів. 

 

Будинок Квіткової і Добриніна. Фото з сайту продажу нерухомості
Будинок Квіткової і Добриніна. Фото з сайту продажу нерухомості

Хоча минулого року, коли житло тільки було виставлено на продаж, ціна стояла 320 тисяч доларів, на 30 тисяч більше.

Нагадаємо, Даша Квіткова приміряла зухвалий образ та розповіла про стосунки з Добриніним. 

Також ми писали, що Даша Квіткова обговорила українських холостяків та згадала Михайла Мудрика. 

блогери
Даша Квіткова
Нікіта Добринін
Зіркове розлучення
українські зірки
продаж
будинок

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