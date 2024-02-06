Квиткова продает их с Добрыниным дом и назвала цену

Блоггерша Даша Цветкова. Фото: instagram.com/kvittkova

Даша Квиткова, которая в прошлом году рассталась с ведущим Никитой Добрыниным, пытается продать их совместное имущество и уже давно. Сейчас блогер снизила цену.

Подробности о продаже дома Даша опубликовала в Instagram.

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Квиткова снизила цену на дом

Даша Квиткова и Никита Добрынин в ноябре 2020 года приобрели дом, который блогер обустроила сама. Он хорошо знаком поклонникам девушки, ведь она снимала в нем много контента.

В прошлом году супруги решили расстаться и продать семейное гнездышко. Однако его до сих пор никто не приобрел.

На днях Квиткова приехала в дом и рассказала, что он до сих пор продается.

Квиткова с подругой в доме. Скриншот со сторис instagram.com/kvittkova

"Так любила это место. Вложила сюда всю душу. Очень повезет новым владельцам. Я приехала сейчас в дом и у меня такая ностальгия. Просто не могу, настолько сильно люблю этот дом, потому что вкладывала сюда полностью все. Пока дом на продаже, я время со времени сюда приезжаю, работаю, чтобы было ощущение, что здесь кто-то находится. Дом полностью отапливается", — рассказала Даша.

Дом Цветочной и Добрынина. Фото с сайта продажи недвижимости

Имение в коттеджном городке в Киевской области в селе Гатное. Общая площадь – 150 квадратных метров.

Дом Квитковой и Добрынина. Фото с сайта продажи недвижимости

Дом Квитковой и Добрынина. Фото с сайта продажи недвижимости

Квиткова планирует продать его за 290 тысяч долларов.

Дом Квитковой и Добрынина. Фото с сайта продажи недвижимости

Дом Квитковой и Добрынина. Фото с сайта продажи недвижимости

Хотя в прошлом году, когда жилье только было выставлено на продажу, цена стояла 320 тысяч долларов, на 30 тысяч больше.

Напомним, Даша Квиткова примерила дерзкий образ и рассказала об отношениях с Добрыниным.

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