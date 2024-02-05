Квіткова знизила ціну на елітний будинок, який виставила на продаж після розлучення

Блогерка Даша Квіткова. Фото: Instagram/kvittkova

В червні минулого року блогерка Даша Квіткова та шоумен Нікіта Добринін розлучились. Зірки дев’ятого сезону романтичного телешоу "Холостяк" ділять спільне майно. Квіткова показала будинок, який експодружжя виставило на продаж. Також стало відомо про актуальну ціну на нерухомість.

Про це Даша розповіла у своїх Instastories.

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Блогерка приїхала в будинок, який розташований у передмісті Києва, аби оновити сигналізацію та відеоспостереження. За словами Квіткової, на неї нахлинули спогади. Користуючись нагодою вона опублікувала посилання на сайт одного з агентств нерухомості, яке займається продажем будинку.

Актуальна ціна на нерухомість площею у 150 квадратних метрів — 290 тисяч доларів (10 млн 900 тисяч грн). Минулого року Квіткова та Добринін виставляли його за 320 тисяч доларів.

Скриншоти: Instagram/kvittkova

"Продається дуже світлий просторий затишний будинок дуплекс з дизайнерським якісним ремонтом. Ремонт робили для себе, повністю укомплектований побутовою технікою та меблями. Всі матеріали та комунікації якісні, для життя є все необхідне та навіть більше. Розташований в котеджному містечку на 4 будинки одного стилю", — йдеться в оголошенні.

Будинок Квіткової та Добриніна. Фото: crm-capital

Будинок Квіткової та Добриніна. Фото: crm-capital

На території в 3,5 сотки розташований дитячий майданчик. Є гараж на два автомобілі, генератор. У будинок проведено газ. Зручний та швидкий виїзд до міста Київ (до 7 хвилин на автомобілі).

Будинок Квіткової та Добриніна. Фото: crm-capital

Будинок Квіткової та Добриніна. Фото: crm-capital

Зазначимо, про розлучення Даші Квіткової та Нікіти Добриніна стало відомо на початку 2023 року. Згодом знаменитості оформили його документально. Блогерка та шоумен виховують сина Лева, якому в липні виповнилось два роки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Даші Квітковій подобається гравець Національної збірної з футболу, Михайло Мудрик. Також ми розповідали, чи пішла б Квіткова із голлівудським актором Леонардо Ді Капріо на побачення.