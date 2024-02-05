Квиткова снизила цену на элитный дом, который выставила на продажу после развода
В июне прошлого года блогер Даша Квиткова и шоумен Никита Добрынин развелись. Звезды девятого сезона романтического телешоу "Холостяк" делят общее имущество. Квиткова показала дом, который экс-супруги выставили на продажу. Также стало известно об актуальной цене на недвижимость.
Об этом Даша рассказала в своих Instastories.
Цену на дом Квитковой и Добрынина снизили
Блогер приехала в дом, расположенный в пригороде Киева, чтобы обновить сигнализацию и видеонаблюдение. По словам Квитковой, на нее нахлынули воспоминания. Пользуясь случаем, она опубликовала ссылку на сайт одного из агентств недвижимости, которое занимается продажей дома.
Актуальная цена на недвижимость площадью в 150 квадратных метров — 290 тысяч долларов (10 млн 900 тысяч грн). В прошлом году Квиткова и Добрынин выставляли его за 320 тысяч долларов.
"Продается очень светлый просторный уютный дом-дуплекс с дизайнерским качественным ремонтом. Ремонт делали для себя, полностью укомплектован бытовой техникой и мебелью. Все материалы и коммуникации качественные, для жизни все необходимое и даже больше. Расположен в коттеджном городке на четыре дома одного стиля", — указано в объявлении.
На территории в 3,5 сотки расположена детская площадка. Есть гараж на два автомобиля, генератор. В дом проведен газ. Удобный и быстрый выезд в Киев (до 7 минут на автомобиле).
Отметим, о разводе Даши Квитковой и Никиты Добрынина стало известно в начале 2023 года. Впоследствии знаменитости оформили его документально. Блогер и шоумен воспитывают сына Льва, которому в июле исполнилось два года.
Напомним, ранее мы писали, что Даше Квитковой нравится игрок Национальной сборной по футболу Михаил Мудрик. Также мы рассказывали, пошла ли Квиткова с голливудским актером Леонардо Ди Каприо на свидание.
Читайте Новини.LIVE!