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Ледь не змило 15 млн фунтів — від повені постраждав будинок Джорджа Клуні

22 лютого 2024 23:00
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Ледь не змило 15 млн фунтів — від повені постраждав будинок Джорджа Клуні
Джордж Клуні. Фото: Associated Press
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Маєток голлівудського акторка Джорджа Клуні знову постраждав через розлив Темзи у Великій Британії. Повінь підтопила будинок зірки.

Про це пише Mirror.

Будинок Джорджа Клуні постраждав від повені

У Великій Британії знову розлилась річка Темза через проливні дощі. Вона підтопила маєток Джорджа Клуні, який розташований на березі.

Будинок Джорджа Клуні. Фото:
Будинок Джорджа Клуні. Фото: Mirror

Про точні ушкодження поки що невідомо, але по опублікованих фото видно, що сад і відпочинкова територія біля будинку затоплені. 

Це вже вдруге маєток актора страждає від повені. На початку січня лютував шторм "Хенк" і він також завдав шкоди веранді та тенісним кортам зірки.

Будинок Джорджа Клуні. Фото: Mirror
Будинок Джорджа Клуні. Фото: Mirror

Відомо, що цю будівлю було внесено до списку пам'яток архітектури II ступеня, а її вартість — приблизно 15 мільйонів фунтів. 

Актор придбав будинок у 2014 році. Він має 9 спалень та велику територію — чотири акра на околиці красивого химерного села Соннінг. Сусіди у Клуні теж відомі люди. Поруч проживає екс-міністр внутрішніх справ Тереза Мей і один із засновників і гітарист групи Led Zeppelin Джиммі Пейдж.

Загроза не минула — прогноз не втішний

Головний метеоролог Великої Британії Пол Гундерсен поділився прогнозом. У Великій Британії продовжить дощовий сезон і очевидно, що рівень води у Темзі не стане нижчим.

"Після дощового лютого в четвер очікується новий дощ, супроводжуваний деякими рвучкими вітрами і потенційними наслідками для тих, хто перебуває в зонах попередження, які охоплюють більшу частину південних, центральних і східних регіонів Англії. Є невелика ймовірність того, що пориви вітру можуть досягати 60-70 миль на годину", — розповів він.

Раніше ми ще детальніше розповідали про шторм "Хенк" і інші підтомлені зіркові будинки

Також Джордж Клуні зізнався про деталі смерті Меттью Перрі.

повінь
Джордж Клуні
актори
закордонні зірки
Велика Британія
будинок

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