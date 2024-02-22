Ледь не змило 15 млн фунтів — від повені постраждав будинок Джорджа Клуні
Маєток голлівудського акторка Джорджа Клуні знову постраждав через розлив Темзи у Великій Британії. Повінь підтопила будинок зірки.
Про це пише Mirror.
Будинок Джорджа Клуні постраждав від повені
У Великій Британії знову розлилась річка Темза через проливні дощі. Вона підтопила маєток Джорджа Клуні, який розташований на березі.
Про точні ушкодження поки що невідомо, але по опублікованих фото видно, що сад і відпочинкова територія біля будинку затоплені.
Це вже вдруге маєток актора страждає від повені. На початку січня лютував шторм "Хенк" і він також завдав шкоди веранді та тенісним кортам зірки.
Відомо, що цю будівлю було внесено до списку пам'яток архітектури II ступеня, а її вартість — приблизно 15 мільйонів фунтів.
Актор придбав будинок у 2014 році. Він має 9 спалень та велику територію — чотири акра на околиці красивого химерного села Соннінг. Сусіди у Клуні теж відомі люди. Поруч проживає екс-міністр внутрішніх справ Тереза Мей і один із засновників і гітарист групи Led Zeppelin Джиммі Пейдж.
Загроза не минула — прогноз не втішний
Головний метеоролог Великої Британії Пол Гундерсен поділився прогнозом. У Великій Британії продовжить дощовий сезон і очевидно, що рівень води у Темзі не стане нижчим.
"Після дощового лютого в четвер очікується новий дощ, супроводжуваний деякими рвучкими вітрами і потенційними наслідками для тих, хто перебуває в зонах попередження, які охоплюють більшу частину південних, центральних і східних регіонів Англії. Є невелика ймовірність того, що пориви вітру можуть досягати 60-70 миль на годину", — розповів він.
Раніше ми ще детальніше розповідали про шторм "Хенк" і інші підтомлені зіркові будинки
Також Джордж Клуні зізнався про деталі смерті Меттью Перрі.
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