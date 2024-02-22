Едва не смыло 15 млн фунтов — от наводнения пострадал дом Джорджа Клуни

Джордж Клуни. Фото: Associated Press

Особняк голливудского актера Джорджа Клуни снова пострадал из-за разлива Темзы в Великобритании. Наводнение подтопило дом звезды.

Об этом пишет Mirror.

Дом Джорджа Клуни пострадал от наводнения

В Великобритании разлилась река Темза из-за проливных дождей. Она подтопила особняк Джорджа Клуни, расположенный на берегу.

Дом Джорджа Клуни. Фото: Mirror

О точных повреждениях пока неизвестно, но по опубликованным фото видно, что сад и территория возле дома затоплены.

Это уже второй раз дом актера страдает от наводнения. В начале января свирепствовал шторм "Хенк" и также нанес урон веранде и теннисным кортам звезды.

Дом Джорджа Клуни. Фото: Mirror

Известно, что этот особняк был внесен в список памятников архитектуры II степени, а его стоимость — около 15 миллионов фунтов.

Актер приобрел дом в 2014 году. У него 9 спален и большая территория — четыре акра на окраине красивой деревни Соннинг. Соседи в Клуни тоже известные люди. Рядом проживает экс-министр внутренних дел Тереза Мэй и один из основателей и гитарист группы Led Zeppelin Джимми Пейдж.

Угроза не миновала — прогноз не утешительный

Главный метеоролог Великобритании Пол Гундерсен опубликовал прогноз. В Великобритании продлится дождливый сезон и очевидно, что уровень воды в Темзе не станет ниже.

"После дождливого февраля в четверг ожидается новый дождь, сопровождаемый некоторыми порывистыми ветрами и потенциальными последствиями для находящихся в зонах предупреждения, охватывающих большую часть южных, центральных и восточных регионов Англии. Есть небольшая вероятность того, что порывы ветра могут достигать 60-70 миль в час", — рассказал он.

Ранее мы еще подробнее рассказывали о шторме "Хенк" и других утомленных звездных домах.

Также Джордж Клуни признался о деталях смерти Мэттью Перри.