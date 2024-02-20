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Мадонна впала на сцені через свого танцюриста

20 лютого 2024 06:45
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Стас Кожушко
Редактор
Мадонна впала на сцені через свого танцюриста
Американська співачка Мадонна з балетом. Фото: Instagram/madonna
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Американська співачка Мадонна продовжує виступати в рамках ювілейного туру, присвяченого 40-річчю її музичної кар’єри. Багаторазова лауреатка премії "Ґреммі" дає концерти в Північній Америці. Втім, в місті Сіетл, на Climate Pledge Arena, з 65-річною артисткою стався невеликий інцидент, свідками якого стали тисячі шанувальників.  

Відповідні відео з’явились в соцмережах, зокрема, X (колишній Twitter).

Мадонна впала на сцені на своєму концерті

Під час виконання свого хіта 1986 року Open Your Heart Мадонна розмістилась на чорному стільці. Артистка співала наживо, коли один з учасників її балету на підборах почав тягнути її по сцені. Втім, хлопець не втримав рівновагу, підвернув ногу та впав. Слідом за ним на спину приземлилась й Мадонна. 

Мадонна впала на сцені через свого танцюриста - фото 1
Момент падіння Мадонни в американському місті Сіетл. Скриншот: X

Попзірка не розгубилась, майже одразу перекинулася на живіт, продовжила співати та сміятися.  До Мадонни ніхто не підійшов, аби допомогти їй піднятися на ноги. Тож співачка доволі таки вправно сама це зробила. І лише в кінці руку їй простягнув відеооператор, який знімав виступ артистки. Про якісь травми через цей інцидент менеджмент Мадонни не повідомляв.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Мадонна осоромилась на своєму концерті в канадському місті Торонто. Також ми розповідали, що донька Мадонни знялася в рекламі, яку створив штучний інтелект.

концерт
музика
Мадонна
шоу
закордонні зірки
інцидент

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