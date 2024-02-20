Мадонна упала на сцене из-за своего танцора

Американская певица Мадонна с балетом. Фото: Instagram/madonna

Американская певица Мадонна продолжает выступать в рамках юбилейного тура, посвященного 40-летию ее музыкальной карьеры. Многократная лауреатка премии "Грэмми" дает концерты в Северной Америке. Впрочем, в городе Сиэтл на Climate Pledge Arena с 65-летней артисткой произошел небольшой инцидент, свидетелями которого стали тысячи поклонников.

Соответствующие видео появились в соцсетях, в частности X (бывший Twitter).

@Madonna стреляет в маленький fall на тайне тона в Seattle. Он был хорошим спортом о нем. Это был большой концерт. pic.twitter.com/4gX2J8Re1N — NaterTater (@N8R_T8R85) 19 Feb. 2024

Мадонна упала на сцене на своем концерте

Во время исполнения хита 1986 года Open Your Heart Мадонна разместилась на черном стуле. Артистка пела вживую, когда один из участников ее балета на каблуках начал тянуть ее по сцене. Впрочем, парень не удержал равновесие, подвернул ногу и упал. Следом за ним на спину приземлилась и Мадонна.

Момент падения Мадонны в американском городе Сиэтл. Скриншот: X

Поп-звезда не растерялась, почти сразу перекинулась на живот, продолжила петь и смеяться. К Мадонне никто не подошел, чтобы помочь ей подняться на ноги. Так что певица довольно ловко сама это сделала. И только в конце руку ей протянул видеооператор, снимавший выступление артистки. О каких-либо травмах из-за этого инцидента менеджмент Мадонны не сообщал.

Напомним, ранее мы писали, что Мадонна оконфузилась на своем концерте в канадском городе Торонто. Также мы рассказывали, что дочь Мадонны снялась в рекламе, созданной искусственным интеллектом.