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Мадонна впала з стільця під час виступу на сцені

21 лютого 2024 11:35
677c7dcf-97c7-4c83-c121-758606e8d000 - Ростислав Савченко
Мадонна впала з стільця під час виступу на сцені
Співачка Мадонна. Фото: instagram.com/madonna
677c7dcf-97c7-4c83-c121-758606e8d000 - Ростислав Савченко

65-річна Мадонна впала просто під час виступу на своєму концерті. Проте сталося це через танцюриста. 

Про це пише NDTV

Вийшла з ситуації по-королевськи

Мадонна впала зі стільця під час виступу в турі Celebration в Сіетлі.

Ікона попмузики виконувала свою пісню Open Your Heart, сидячи в кріслі на сцені. За задумом, один із танцюристів Мадонни, який був на підборах, почав швидко тягнути стілець за собою. Проте він спіткнувся і вони впали вдвох з попзіркою.

 

Однак співачка не розгубилася. Вона продовжувала співати з підлоги, а потім швидко піднялася, з допомогою оператора, і продовжила шоу. 

Відео цього моменту стало вірусним. Прихильникам сподобалася спокійна та врівноважена реакція співачки.

"Сьогодні в Сіетлі Мадонна трохи впала на сцені. Це було чудове шоу!"

"Поведінка королеви. Ніщо не може втримати Мадонну!"

"Цього хлопця ніколи не запам’ятають нічим іншим, крім того, що він впустив Мадонну", — писали прихильники. 

Це не перший випадок на знімальному майданчику одного з шоу Мадонни. Раніше зірка падала зі сходів під час виконання свого синглу Living for Love під час церемонії BRIT Awards 2015 через незручний одяг.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Мадонна похизувалася відвертим фото дорослої доньки у панчохах. Також ми повідомляли, що фанати хочуть засудити зірку через непунктуальність.

концерт
конфуз
Мадонна
закордонні зірки

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