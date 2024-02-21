Мадонна упала со стула во время выступления на сцене

Певица Мадонна. Фото: instagram.com/madonna

65-летняя Мадонна упала прямо во время выступления на своем концерте. Однако произошло это из-за танцора.

Об этом пишет NDTV.

Вышла из ситуации по-королевски

Мадонна упала со стула во время выступления в туре Celebration в Сиэтле.

Икона поп-музыки исполняла свою песню Open Your Heart, сидя в кресле на сцене. По замыслу, один из танцоров Мадонны, который был на каблуках, начал быстро тащить стул за собой. Однако он споткнулся, и они упали вдвоем с поп-звездой.

NEW: 65-year-old Madonna falls из ее рычагов на период при выполнении работ в Климат Пледж Арена в Сиэттле.



Maybe имеет человека в высоких закусках, ездящий в честь на стоянке был хорошей мыслью?



Мадонна была предупреждение "Открытая жизнь" в исполнении.



Someone is… pic.twitter.com/Tu3pX4PyAv Опубликовано в Collin Rugg (@CollinRugg) 19 марта 2024

Но певица не растерялась. Она продолжала петь с пола, а затем быстро поднялась с помощью оператора и продолжила шоу.

Видео этого момента стало вирусным. Поклонникам понравилась спокойная и уравновешенная реакция певицы.

"Сегодня в Сиэтле Мадонна немного упала на сцене. Это было замечательное шоу!"

"Поведение королевы. Ничто не может удержать Мадонну!"

"Этого парня никогда не запомнят ничем другим, кроме того, что он уронил Мадонну", — писали поклонники.

Это не первый случай на съемочной площадке одного из шоу Мадонны. Ранее звезда падала с лестницы во время исполнения своего сингла Living for Love во время церемонии BRIT Awards 2015 из-за неудобной одежды.

Напомним, ранее мы писали, что Мадонна похвасталась откровенным фото взрослой дочери в чулках. Также мы сообщали, что фанаты хотят осудить звезду из-за непунктуальности.