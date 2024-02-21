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Мадонна упала со стула во время выступления на сцене

21 февраля 2024 11:35
677c7dcf-97c7-4c83-c121-758606e8d000 - Ростислав Савченко
Мадонна упала со стула во время выступления на сцене
Певица Мадонна. Фото: instagram.com/madonna
677c7dcf-97c7-4c83-c121-758606e8d000 - Ростислав Савченко

65-летняя Мадонна упала прямо во время выступления на своем концерте. Однако произошло это из-за танцора.

Об этом пишет NDTV.

Вышла из ситуации по-королевски

Мадонна упала со стула во время выступления в туре Celebration в Сиэтле.

Икона поп-музыки исполняла свою песню Open Your Heart, сидя в кресле на сцене. По замыслу, один из танцоров Мадонны, который был на каблуках, начал быстро тащить стул за собой. Однако он споткнулся, и они упали вдвоем с поп-звездой.

 

Но певица не растерялась. Она продолжала петь с пола, а затем быстро поднялась с помощью оператора и продолжила шоу.

Видео этого момента стало вирусным. Поклонникам понравилась спокойная и уравновешенная реакция певицы.

"Сегодня в Сиэтле Мадонна немного упала на сцене. Это было замечательное шоу!"

"Поведение королевы. Ничто не может удержать Мадонну!"

"Этого парня никогда не запомнят ничем другим, кроме того, что он уронил Мадонну", — писали поклонники.

Это не первый случай на съемочной площадке одного из шоу Мадонны. Ранее звезда падала с лестницы во время исполнения своего сингла Living for Love во время церемонии BRIT Awards 2015 из-за неудобной одежды.

Напомним, ранее мы писали, что Мадонна похвасталась откровенным фото взрослой дочери в чулках. Также мы сообщали, что фанаты хотят осудить звезду из-за непунктуальности.

концерт
конфуз
Мадонна
зарубежные звезды

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