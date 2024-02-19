Надя Дорофєєва з iPhone рекламує Samsung — в мережі обурилися

Українська співачка Надя Дорофєєва у шоу Жені Яновича. Фото: скриншот з YouTube

Відома в Україні співачка і колишня солістка гурту "Время и Стекло" Надя Дорофєєва осоромилася через невдалу рекламу. Зокрема, популярна виконавиця показала себе у рекламі одного телефона і отримала за це жорстке висміювання з боку своїх фоловерів.

Відповідним відео Надя Дорофєєва поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Надя Дорофєєва в рекламі телефону

На офіційній сторінці української співачки з’явилося відео, на якому вона рекламує один телефон. На ролику Надя спочатку сидить дивиться оглядове колесо в Києві на фотографії, після чого натискає на фото і опиняється у тому ж місці.

Біля колеса колишня солістка гурту "Время и Стекло" танцює і робить фотографії з цього телефона. До того ж Надя зазначила, що в цьому телефоні є вбудований штучний інтелект.

"Все просто — обводиш і знаходиш, і навіть — пересуваєшся у просторі та часі", — зазначила Надя Дорофєєва.

Співачка Надя Дорофєєва у рекламі телефону Samsung. Фото: скриншот з Instagram

Реакція мережі на рекламу Наді Дорофєєвої

Коли підписники української артистки переглянули це відео, яке з’явилося на її сторінці, вони не змогли пройти повз нього. Люди почали залишати багато коментарів стосовно того, що вони думають про ролик, і висловлювати своє незадоволення.

А сама ходить з iPhone і змушує купувати Samsung, двулічна.

Ага, коли сама ходить з iPhone, а рекламує Samsung. Взагалі неправдоподібно, і хто в це має вірити?

Який, бл*, телефон, реклами? В країні війна, люди гинуть, а вона і всі такі ж бабло косять на рекламі, знайшла, коли викласти, в країні горе і біда. Потім пісеньки на збори співають та зі свого кармана хоч раз дай. Дістали, нікого ця війна не *бе…

Спочатку реклама iPhone 15 була, зараз — Samsung. Цирк на дроті.

Коментар зі сторінки Наді Дорофєєвої. Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки Наді Дорофєєвої. Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки Наді Дорофєєвої. Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки Наді Дорофєєвої. Фото: скриншот з Instagram

Надя Дорофєєва в рекламі iPhone 15

У період новорічних свят українська співачка з’явилася у рекламі iPhone 15. Вона показала, як цей телефон допомагає їй готувати, і продемонструвала якість камери.

"Напередодні свят графік шалений. А оскільки я вперше за довгий час зустрічатиму Різдво з рідними, хочеться самій все підготувати. Ну як самій.. В мене є помічник)) iPhone 15 сьогодні в ролі чарівної палички", — зазначила Надя Дорофєєва.

Надя Дорофєєва у рекламі iPhone 15. Фото: скриншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що українська співачка Надя Дорофєєва шокувала публіку неочікуваним стилем.

Раніше ми розповідали про те, що популярна артистка Надя Дорофєєва зізналася, який найдивніший подарунок вона отримувала від фан-клубу.

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