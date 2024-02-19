Надя Дорофеева с iPhone рекламирует Samsung — в сети возмутились

Украинская певица Надя Дорофеева в шоу Жени Яновича. Фото: скриншот с YouTube

Известная в Украине певица и бывшая солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева оконфузилась из-за неудачной рекламы. В частности, популярная исполнительница показала себя в рекламе одного телефона и получила за это жесткое высмеивание со стороны своих фолловеров.

Соответствующим видео Надя Дорофеева поделилась на своей странице в Instagram.

Надя Дорофеева в рекламе телефона

На официальной странице украинской певицы появилось видео, где она рекламирует один телефон. На ролике Надя сначала сидит смотрит колесо обозрения в Киеве на фотографии, после чего нажимает на фото и оказывается в том же месте.

Около колеса бывшая солистка группы "Время и Стекло" танцует и делает фотографии с этого телефона. К тому же Надя отметила, что в этом телефоне есть встроенный искусственный интеллект.

"Все просто — обводишь и находишь, и даже — передвигаешься в пространстве и времени", — отметила Надя Дорофеева.

Певица Надя Дорофеева в рекламе телефона Samsung. Фото: скриншот с Instagram

Реакция сети на рекламу Нади Дорофеевой

Когда подписчики украинской артистки просмотрели это видео, которое появилось на ее странице, они не смогли пройти мимо. Люди стали оставлять много комментариев по поводу того, что они думают о ролике, и выражать свое недовольство.

А сама ходит с iPhone и заставляет покупать Samsung, двуличная.

Ага, когда сама ходит с iPhone, а рекламирует Samsung. Вообще неправдоподобно, и кто в это должен верить?

Какой, бл*, телефон, рекламы? В стране война, люди гибнут, а она, и все такие же, бабло косят на рекламе. Нашла, когда выложить, в стране горе и беда. Потом песенки на сборы поют, и из своего кармана хоть раз дай, достали, никого эта война не еб*т...

Сначала реклама iPhone 15 была, сейчас — Samsung. Цирк на дроте.

Комментарий со страницы Нади Дорофеевой. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Нади Дорофеевой. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Нади Дорофеевой. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Нади Дорофеевой. Фото: скриншот из Instagram

Надя Дорофеева в рекламе iPhone 15

В период новогодних праздников украинская певица появилась в рекламе iPhone 15. Она показала, как телефон помогает ей готовить, и продемонстрировала качество камеры.

"Накануне праздников график безумный. А поскольку я впервые за долгое время буду встречать Рождество с родными, хочется самой все подготовить. Ну как самой.. У меня есть помощник)) iPhone 15 сегодня в роли волшебной палочки", — отметила Надя Дорофеева.

Надя Дорофеева в рекламе iPhone 15. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что украинская певица Надя Дорофеева шокировала публику неожиданным стилем.

Ранее мы рассказывали о том, что популярная артистка Надя Дорофеева призналась, какой самый странный подарок она получала от фан-клуба.

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