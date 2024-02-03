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Макс Барських зізнався, що на початку повномасштабної війни прощався зі сценою та життям

3 лютого 2024 08:29
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Макс Барських зізнався, що на початку повномасштабної війни прощався зі сценою та життям
Співак Макс Барських. Фото: скрін з відео
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Співак Макс Барських дав своє перше велике інтерв'ю за останній час. Артист пригадав, як сприйняв початок повномасштабного вторгнення у 2022 році.

Про це артист відверто розповів ведучому Олексію Суханову в його авторському проєкті "Говорить Суханов".

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Сенси Макса Барських змінились

За словами Барських, у певні етапи його життя сенси змінювалися. Сьогодні він аналізує, для чого існує, що хоче робити далі.

 

"Я знайшов сенс у тому, щоб нести любов у світ. Робити все з любов'ю, допомагати людям. Незрозуміло, що буде завтра. Ті сенси, які були у людей в Україні до 24 лютого 2022 року, повністю змінилися", — говорить артист.

Співак був розгублений, коли сталося повномасштабне вторгнення. Барських зізнається, що навіть музика була останнім, про що він думав.

"Я попрощався не тільки зі сценою, але й зі своїм життям. Музика і сцена — останнє, про що я думав. Я думав про людей, які гинуть від ракет, якими Росія атакувала кожне місто. У мене було багато погроз з Росії: від політиків. Я мав певну позицію, яку висловлював. Намагався певним чином привернути увагу росіян, щоб ми разом припинили цей жах. Але з кожним днем я розумів, що ми говоримо різними мовами і ми різні люди. Тоді я зрозумів, якщо помирати, то до кінця нести правду і впливати на людей, щоб зупинити війну", — коментує співак.

Нагадаємо, Барських оцінив фільм Бадоєва про злочини росіян в Україні.

Раніше Макс Барських представив наймасштабніше шоу за останні роки.

Макс Барських
українські зірки
зірки
війна в Україні

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