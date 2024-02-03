Макс Барських зізнався, що на початку повномасштабної війни прощався зі сценою та життям
Співак Макс Барських дав своє перше велике інтерв'ю за останній час. Артист пригадав, як сприйняв початок повномасштабного вторгнення у 2022 році.
Про це артист відверто розповів ведучому Олексію Суханову в його авторському проєкті "Говорить Суханов".
Сенси Макса Барських змінились
За словами Барських, у певні етапи його життя сенси змінювалися. Сьогодні він аналізує, для чого існує, що хоче робити далі.
"Я знайшов сенс у тому, щоб нести любов у світ. Робити все з любов'ю, допомагати людям. Незрозуміло, що буде завтра. Ті сенси, які були у людей в Україні до 24 лютого 2022 року, повністю змінилися", — говорить артист.
Співак був розгублений, коли сталося повномасштабне вторгнення. Барських зізнається, що навіть музика була останнім, про що він думав.
"Я попрощався не тільки зі сценою, але й зі своїм життям. Музика і сцена — останнє, про що я думав. Я думав про людей, які гинуть від ракет, якими Росія атакувала кожне місто. У мене було багато погроз з Росії: від політиків. Я мав певну позицію, яку висловлював. Намагався певним чином привернути увагу росіян, щоб ми разом припинили цей жах. Але з кожним днем я розумів, що ми говоримо різними мовами і ми різні люди. Тоді я зрозумів, якщо помирати, то до кінця нести правду і впливати на людей, щоб зупинити війну", — коментує співак.
Нагадаємо, Барських оцінив фільм Бадоєва про злочини росіян в Україні.
Раніше Макс Барських представив наймасштабніше шоу за останні роки.
Читайте Новини.LIVE!