Макс Барских признался, что в начале полномасштабной войны прощался со сценой и жизнью

Певец Макс Барских. Фото: скрин с видео

Певец Макс Барских дал свое первое большое интервью за последнее время. Артист вспомнил, как воспринял начало полномасштабного вторжения в 2022 году.

Об этом артист откровенно рассказал ведущему Алексею Суханову в его авторском проекте "Говорит Суханов".

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Смыслы Макса Барских изменились

По словам Барских, в определенные этапы его жизни смыслы менялись. Сегодня он анализирует, зачем существует, что хочет делать дальше.

"Я нашел смысл в том, чтобы нести любовь в мир. Делать все с любовью, помогать людям. Непонятно, что будет завтра. Те смыслы, которые были у людей в Украине до 24 февраля 2022 года, полностью изменились", — говорит артист.

Певец был растерян, когда произошло полномасштабное вторжение. Барских признается, что даже музыка была последним, о чем он думал.

"Я простился не только со сценой, но и со своей жизнью. Музыка и сцена — последнее, о чем я думал. Я думал о людях, которые погибают от ракет, которыми Россия атаковала каждый город. У меня было много угроз из России: от политиков. Я имел определенную позицию, которую высказывал. Пытался определенным образом привлечь внимание русских, чтобы мы вместе прекратили этот ужас. Но с каждым днем я понимал, что мы говорим на разных языках и мы разные люди. Тогда я понял, если умирать, то до конца нести правду и влиять на людей, чтобы остановить войну", — комментирует певец.

Напомним, Барских оценил фильм Бадоева о преступлениях россиян в Украине.

Ранее Макс Барских представил самое масштабное шоу за последние годы.