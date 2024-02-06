Макс Чмерковський втретє стане батьком
Танцівники Пета Маргатройд та її чоловік Макс Чмерковський чекають на третю дитину. 37-річна хореографиня повідомила радісну новину в понеділок, 5 лютого.
Про це стало відомо з соціальних мереж подружжя.
Макс Чмерковський вдруге став батьком чотири місяці тому
Пета народила другу дитину минулого року. Танцівниця написала, що вона та її чоловік Макс "дуже щасливі та незабаром готові стати сім’єю з 5 осіб!".
На відео, яке опубліковано в її Instagram, Маргатройд провела FaceTime зі своїм чоловіком і повідомила йому, що її нудило під час приготування двох пляшечок дитячої суміші. Потім Маргатройд заявила, що хоче "переїхати з Малібу та мати більше помешкання", і сказала чоловікові, що їм потрібна "додаткова спальня".
Потім танцівниця показала чоловікові тести на вагітність. Макс заявив, що дуже щасливий.
Танцівниця у підписі до свого посту заявила: "Мені знадобилася година, щоб набратися сміливості подзвонити йому…".
Танцівниця розповіла про свої минулі проблеми з фертильністю та написала, що вона в захваті від перспективи стати мамою третьої дитини.
"Після всього, через що ми пройшли з викиднями та ЕКЗ, ми надзвичайно щасливі і знаємо, що нам дуже пощастило, коли з нами сталося це диво", — сказала вона.
Танцівниця та її чоловік почали зустрічатися на початку 2010-х років, а в 2017 році у них народився син Шай. Щаслива пара одружилася під час церемонії, яка відбулася в Нью-Йорку.
Нагадаємо, Макс Чмерковський поділився фото своїх синів.
Раніше стало відомо, чи був присутній Чмерковський під час пологів дружини.
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