Макс Чмерковський втретє стане батьком

Танцівник Макс Чмерковський з дружиною та дітьми. Фото: instagram.com/petamurgatroyd/

Танцівники Пета Маргатройд та її чоловік Макс Чмерковський чекають на третю дитину. 37-річна хореографиня повідомила радісну новину в понеділок, 5 лютого.

Про це стало відомо з соціальних мереж подружжя.

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Пета народила другу дитину минулого року. Танцівниця написала, що вона та її чоловік Макс "дуже щасливі та незабаром готові стати сім’єю з 5 осіб!".

На відео, яке опубліковано в її Instagram, Маргатройд провела FaceTime зі своїм чоловіком і повідомила йому, що її нудило під час приготування двох пляшечок дитячої суміші. Потім Маргатройд заявила, що хоче "переїхати з Малібу та мати більше помешкання", і сказала чоловікові, що їм потрібна "додаткова спальня".

Потім танцівниця показала чоловікові тести на вагітність. Макс заявив, що дуже щасливий.

Танцівниця у підписі до свого посту заявила: "Мені знадобилася година, щоб набратися сміливості подзвонити йому…".

Танцівниця розповіла про свої минулі проблеми з фертильністю та написала, що вона в захваті від перспективи стати мамою третьої дитини.

"Після всього, через що ми пройшли з викиднями та ЕКЗ, ми надзвичайно щасливі і знаємо, що нам дуже пощастило, коли з нами сталося це диво", — сказала вона.

Танцівниця та її чоловік почали зустрічатися на початку 2010-х років, а в 2017 році у них народився син Шай. Щаслива пара одружилася під час церемонії, яка відбулася в Нью-Йорку.

Нагадаємо, Макс Чмерковський поділився фото своїх синів.

Раніше стало відомо, чи був присутній Чмерковський під час пологів дружини.