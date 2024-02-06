Макс Чмерковский в третий раз станет отцом

Танцовщик Макс Чмерковский с супругой и детьми. Фото: instagram.com/petamurgatroyd/

Танцовщики Пета Маргатройд и ее супруг Макс Чмерковский ждут третьего ребенка. 37-летняя хореограф сообщила радостную новость в понедельник, 5 февраля.

Об этом стало известно из социальных сетей супругов.

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Пета родила второго ребенка в прошлом году. Танцовщица написала, что она и ее супруг Макс "очень счастливы и вскоре готовы стать семьей из 5 человек!".

На видео, опубликованном в ее Instagram, Мергатройд провела FaceTime со своим супругом и сообщила ему, что ее тошнило во время приготовления двух бутылочек детской смеси. Затем Маргатройд заявила, что хочет "переехать из Малибу и иметь большее жилье", и сказала супругу, что им нужна "дополнительная спальня".

Затем танцовщица показала супругу тесты на беременность. Макс заявил, что очень счастлив.

Танцовщица в коментарии к своему посту заявила: "Мне понадобилось время, чтобы набраться смелости позвонить ему…".

Танцовщица рассказала о своих прошлых проблемах с фертильностью и написала, что она в восторге от перспективы стать мамой третьего ребенка.

"После всего, через что мы прошли с выкидышами и ЭКО, мы очень счастливы и знаем, что нам очень повезло, когда с нами произошло это чудо", — сказала она.

Танцовщица и ее супруг начали встречаться в начале 2010-х годов, а в 2017 году у них родился сын Шай. Счастливая пара поженилась время церемонии, которая состоялась в Нью-Йорке.

Напомним, Макс Чмерковский поделился фото своих сыновей.

Ранее стало известно, присутствовал ли Чмерковский во время родов супруги.