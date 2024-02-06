Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Super arrow Макс Чмерковский в третий раз станет отцом arrow

Макс Чмерковский в третий раз станет отцом

6 февраля 2024 09:47
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Макс Чмерковский в третий раз станет отцом
Танцовщик Макс Чмерковский с супругой и детьми. Фото: instagram.com/petamurgatroyd/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Танцовщики Пета Маргатройд и ее супруг Макс Чмерковский ждут третьего ребенка. 37-летняя хореограф сообщила радостную новость в понедельник, 5 февраля.

Об этом стало известно из социальных сетей супругов.

Читайте также:

Макс Чмерковский во второй раз стал отцом четыре месяца назад

Пета родила второго ребенка в прошлом году. Танцовщица написала, что она и ее супруг Макс "очень счастливы и вскоре готовы стать семьей из 5 человек!".

 

На видео, опубликованном в ее Instagram, Мергатройд провела FaceTime со своим супругом и сообщила ему, что ее тошнило во время приготовления двух бутылочек детской смеси. Затем Маргатройд заявила, что хочет "переехать из Малибу и иметь большее жилье", и сказала супругу, что им нужна "дополнительная спальня".

Затем танцовщица показала супругу тесты на беременность. Макс заявил, что очень счастлив.

Танцовщица в коментарии к своему посту заявила: "Мне понадобилось время, чтобы набраться смелости позвонить ему…".

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Maksim Chmerkovskiy (@maksimc)

Танцовщица рассказала о своих прошлых проблемах с фертильностью и написала, что она в восторге от перспективы стать мамой третьего ребенка.

"После всего, через что мы прошли с выкидышами и ЭКО, мы очень счастливы и знаем, что нам очень повезло, когда с нами произошло это чудо", — сказала она.

Танцовщица и ее супруг начали встречаться в начале 2010-х годов, а в 2017 году у них родился сын Шай. Счастливая пара поженилась время церемонии, которая состоялась в Нью-Йорке.

Напомним, Макс Чмерковский поделился фото своих сыновей.

Ранее стало известно, присутствовал ли Чмерковский во время родов супруги.

Максим Чмерковский
зарубежные звезды
украинские звезды
звездная пара

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля — полный список

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

28 января 2024

17:18 Экс-командир "Азова" Жорин отреагировал на заявления о присоединении Закарпатья к Венгрии

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

26 января 2024

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

24 января 2024

19:57 Мобилизация в феврале 2024 — кого из украинских работников могут забронировать

3 февраля 2024

16:25 Залужный поздравил Усиков — что подарил главнокомандующий

24 января 2024

23:58 Мобилизация в Украине — какие изменения ждут юношей с 18 лет

26 января 2024

06:10 Пенсионерам кардинально пересчитают выплаты — известно дату и суммы

Актуальное по теме