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MamaRika показалася після операції на грудях

6 лютого 2024 14:49
677c7dcf-97c7-4c83-c121-758606e8d000 - Ростислав Савченко
MamaRika показалася після операції на грудях
Співачка MamaRika. Фото: instagram.com/mamarika_official
677c7dcf-97c7-4c83-c121-758606e8d000 - Ростислав Савченко

MamaRika показала результат операції на грудях, яку зробила напередодні. Співачка опублікувала перше селфі після мамопластики. 

Показалася у сторіс в Instagram

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Дала грудям імена

MamaRika нещодавно розповіла у соціальних мережах, що наважилася на збільшення грудей, адже це була її мрія. Жінка хотіла стати кращою версією себе і любити своє тіло ще більше. 

Співачка ділилася і відео з самої операції, і показувалася після неї, коли відходила від наркозу.

 

Тепер MamaRika опублікувала селфі, на якому видно і її нові груди. Вона познайомила підписників з "дівками", яким навіть дала імена: Зіна і Клавдія.

 

Мамаріка
MamaRika після операції на грудях. Фото: instagram.com/mamarika_official

Поки що співачка носить бандаж, який підтримує груди і закриває рани, поки вони загоюються. 

Раніше артистка розповідала, що операція пройшла дуже добре, і вона щаслива, що наважилася на мамопластику. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що MamaRika наважилась на мамопластику. 

Також ми повідомляли, що MamaRika травмувалась під час сольного концерту. 

Mamarika
операція
українські зірки
співачка

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