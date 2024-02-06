MamaRika показалася після операції на грудях
MamaRika показала результат операції на грудях, яку зробила напередодні. Співачка опублікувала перше селфі після мамопластики.
Показалася у сторіс в Instagram.
Дала грудям імена
MamaRika нещодавно розповіла у соціальних мережах, що наважилася на збільшення грудей, адже це була її мрія. Жінка хотіла стати кращою версією себе і любити своє тіло ще більше.
Співачка ділилася і відео з самої операції, і показувалася після неї, коли відходила від наркозу.
Тепер MamaRika опублікувала селфі, на якому видно і її нові груди. Вона познайомила підписників з "дівками", яким навіть дала імена: Зіна і Клавдія.
Поки що співачка носить бандаж, який підтримує груди і закриває рани, поки вони загоюються.
Раніше артистка розповідала, що операція пройшла дуже добре, і вона щаслива, що наважилася на мамопластику.
Нагадаємо, раніше ми писали, що MamaRika наважилась на мамопластику.
Також ми повідомляли, що MamaRika травмувалась під час сольного концерту.
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