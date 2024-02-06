MamaRika показалася після операції на грудях

Співачка MamaRika. Фото: instagram.com/mamarika_official

MamaRika показала результат операції на грудях, яку зробила напередодні. Співачка опублікувала перше селфі після мамопластики.

Показалася у сторіс в Instagram.

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Дала грудям імена

MamaRika нещодавно розповіла у соціальних мережах, що наважилася на збільшення грудей, адже це була її мрія. Жінка хотіла стати кращою версією себе і любити своє тіло ще більше.

Співачка ділилася і відео з самої операції, і показувалася після неї, коли відходила від наркозу.

Тепер MamaRika опублікувала селфі, на якому видно і її нові груди. Вона познайомила підписників з "дівками", яким навіть дала імена: Зіна і Клавдія.

MamaRika після операції на грудях. Фото: instagram.com/mamarika_official

Поки що співачка носить бандаж, який підтримує груди і закриває рани, поки вони загоюються.

Раніше артистка розповідала, що операція пройшла дуже добре, і вона щаслива, що наважилася на мамопластику.

Нагадаємо, раніше ми писали, що MamaRika наважилась на мамопластику.

Також ми повідомляли, що MamaRika травмувалась під час сольного концерту.