MamaRika показалась после операции на груди

Певица MamaRika. Фото: instagram.com/mamarika_official

MamaRika показала результат операции на груди, которую сделала накануне. Певица опубликовала первое селфи после маммопластики.

Показалась в сторис в Instagram.

Читайте также:

Дала груди имя

MamaRika недавно рассказала в социальных сетях, что решилась на увеличение груди, ведь это была ее мечта. Женщина хотела стать лучшей версией себя и любить свое тело еще больше.

Певица делилась и видео с самой операции, и показывалась после нее, когда отходила от наркоза.

Теперь MamaRika опубликовала селфи, на котором видна и ее новая грудь. Она познакомила подписчиков с "девками", которым даже дала имена: Зина и Клавдия.

MamaRika после операции на груди. Фото: instagram.com/mamarika_official

Певица еще носит бандаж, который поддерживает грудь и закрывает раны, пока они заживают.

Ранее артистка рассказывала, что операция прошла очень хорошо и она счастлива, что решилась на маммопластику.

Напомним, ранее мы писали, что MamaRika отважилась на маммопластику.

Также мы сообщали, что MamaRika была травмирована во время сольного концерта.