MamaRika показалась после операции на груди
MamaRika показала результат операции на груди, которую сделала накануне. Певица опубликовала первое селфи после маммопластики.
Показалась в сторис в Instagram.
Дала груди имя
MamaRika недавно рассказала в социальных сетях, что решилась на увеличение груди, ведь это была ее мечта. Женщина хотела стать лучшей версией себя и любить свое тело еще больше.
Певица делилась и видео с самой операции, и показывалась после нее, когда отходила от наркоза.
Теперь MamaRika опубликовала селфи, на котором видна и ее новая грудь. Она познакомила подписчиков с "девками", которым даже дала имена: Зина и Клавдия.
Певица еще носит бандаж, который поддерживает грудь и закрывает раны, пока они заживают.
Ранее артистка рассказывала, что операция прошла очень хорошо и она счастлива, что решилась на маммопластику.
Напомним, ранее мы писали, что MamaRika отважилась на маммопластику.
Также мы сообщали, что MamaRika была травмирована во время сольного концерта.
Читайте Новини.LIVE!