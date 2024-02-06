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MamaRika показалась после операции на груди

6 февраля 2024 14:49
677c7dcf-97c7-4c83-c121-758606e8d000 - Ростислав Савченко
MamaRika показалась после операции на груди
Певица MamaRika. Фото: instagram.com/mamarika_official
677c7dcf-97c7-4c83-c121-758606e8d000 - Ростислав Савченко

MamaRika показала результат операции на груди, которую сделала накануне. Певица опубликовала первое селфи после маммопластики.

Показалась в сторис в Instagram.

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MamaRika недавно рассказала в социальных сетях, что решилась на увеличение груди, ведь это была ее мечта. Женщина хотела стать лучшей версией себя и любить свое тело еще больше.

Певица делилась и видео с самой операции, и показывалась после нее, когда отходила от наркоза.

 

Теперь MamaRika опубликовала селфи, на котором видна и ее новая грудь. Она познакомила подписчиков с "девками", которым даже дала имена: Зина и Клавдия.

 

Мамарика
MamaRika после операции на груди. Фото: instagram.com/mamarika_official

Певица еще носит бандаж, который поддерживает грудь и закрывает раны, пока они заживают.

Ранее артистка рассказывала, что операция прошла очень хорошо и она счастлива, что решилась на маммопластику.

Напомним, ранее мы писали, что MamaRika отважилась на маммопластику.

Также мы сообщали, что MamaRika была травмирована во время сольного концерта.

Mamarika
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украинские звезды
певица

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