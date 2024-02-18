Меган Маркл з'явилася на заході у прикрасах на 30 тисяч доларів

Меган Маркл і принц Гаррі. Фото: sussex.com

На завершення заходу Invictus Vancouver Whistler 2025 герцог і герцогиня Сассекські відвідали святковий гала-вечір у Ванкуверському конференц-центрі у Канаді. Меган Маркл вбралася дуже вишукано і дорого.

Фото з'явилися на офіційному сайті Гаррі і Меган.

Образ на мільйон... гривень

Для офіційного прийому 42-річна Меган обрала:

довгу, обтягуючу сукню кольору хакі Greta Constantine за 1600 доларів;

сережки від Birks за близько 4500 доларів;

діамантове намисто Logan Hollowell за 15 000 доларів;

діамантовий браслет Ariel Gordon Maffei за 5 500 доларів;

золотий браслет від Cartier за 6 300 доларів.

Меган Маркл і принц Гаррі. Фото: sussex.com

В цілому образ обійшовся герцогині майже у 33 тисячі доларів, а це 1 мільйон 248 тисяч гривень.

На початку вечора герцогу і герцогині зробили подарунок — спеціальні ковдри ручної роботи для їхньої родини.

Меган Маркл і принц Гаррі. Фото: sussex.com

Зазначили, що подарунок навіть більше для дітей Гаррі й Меган, які можуть "закутатися в ковдри, коли сумують за батьками, і отримати нагадування про добру справу, яку вони роблять".

Герцог і герцогиня відвідали Канаду через Ігри Нескорених, які заснував Гаррі. Наступного року вони пройдуть у канадському Ванкувері.

Нагадаємо, раніше ми писали, що принц Гаррі та Меган Маркл працюють над кіноадаптацією бестселера для Netflix.

Також ми повідомляли, що принц заборонив своїй дружині публікувати її одкровення про королівську родину.