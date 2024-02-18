Меган Маркл появилась на мероприятии в украшениях на 30 тысяч долларов

Меган Маркл и принц Гарри. Фото: sussex.com

В завершение мероприятия Invictus Vancouver Whistler 2025 герцог и герцогиня Сассекские посетили праздничный гала-вечер в Ванкуверском конференц-центре в Канаде. Меган Маркл оделась очень изысканно и дорого.

Фото появились на официальном сайте Гарри и Меган.

Образ на миллион... гривен

Для официального приема 42-летняя Меган выбрала:

длинное, обтягивающее платье цвета хаки Greta Constantine за 1600 долларов;

серьги от Birks за около 4500 долларов;

бриллиантовое ожерельее Logan Hollowell за 15 000 долларов;

бриллиантовый браслет Ariel Gordon Maffei за 5500 долларов;

золотой браслет от Cartier за 6300 долларов.

Меган Маркл и принц Гарри. Фото: sussex.com

В целом образ обошелся герцогини почти в 33 тысячи долларов, а это 1 миллион 248 тысяч гривен.

В начале вечера герцогу и герцогини сделали подарок — специальные одеяла ручной работы для их семей.

Меган Маркл и принц Гарри. Фото: sussex.com

Отмечали, что подарок даже больше для детей Гарри и Меган, которые могут "закутаться в одеяла, когда скучают по родителям, и получить напоминание о добром деле, которое они делают".

Герцог и герцогиня посетили Канаду из-за Игор Непокоренных, которые основал Гарри. В следующем году они пройдут в канадском Ванкувере.

Напомним, ранее мы писали, что принц Гарри и Меган Маркл работают над киноадаптацией бестселлера для Netflix.

Также мы сообщали, что принц запретил жене публиковать ее откровения о королевской семье.