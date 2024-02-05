Як змінилася Мілла Йовович та інші актори культового фільму Оселя зла за 22 роки

Кадр з культової франшизи "Оселя зла". Фото: Pinterest

Культовий фільм про зомбі під назвою "Оселя зла" з акторкою Міллою Йовович у головній ролі вперше вийшов на телеекрани ще у 2002 році. Саме тоді зірки, які зіграли в цій франшизі, отримали шалену популярність і підкорили глядачів неймовірним талантом.

Новини.LIVE пропонує подивитися, якими за 22 роки стали актори фільму "Оселя зла".

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Мілла Йовович

Американська акторка зіграла головну роль жінки на ім’я Еліс у всіх шести частинах фільму "Оселя зла". Мілла неодноразово зізнавалася, що цей фільм зробив її такою, якою вона є сьогодні. У фільмографії Мілли Йовович налічується немало різних ролей, наприклад, у таких фільмах, як:

П’ятий елемент

Мисливець за монстрами

Хеллбой

Повернення до блакитної лагуни

Сьогодні акторці, яка народилася в Києві, вже 48 років, вона одружена з режисером "Оселі зла" Полом Андерсоном і має двох дітей. До того ж, Мілла Йовович продовжує грати в кіно, займатися модельним бізнесом і громадською діяльністю.

Мілла Йовович у фільмі "Оселя зла" і сьогодні. Фото: колаж Новини.LIVE

Мішель Родрігес

Американській телезірці дісталася роль Рейн Окампо, а ось вперше в кіно Мішель з’явилася у 2000 році, коли зіграла Діану Гузмен у фільмі "Жіночий бій". Зараз глядачі можуть побачити Мішель Родрігес у таких відомих картинах, як:

Форсаж

Аватар

Блакитна лагуна

Аліта: Бойовий ангел

Мачете

Сьогодні 45-річна Мішель Родрігес продовжує зніматися в бойовиках, а про її особисте життя нічого невідомо.

Мішель Родрігес в "Оселі зла" і зараз. Фото: колаж Новини.LIVE

Ерік Мабіус

Актор з’явився на зйомках фільму "Оселя зла" в ролі Метью Едісона, яка радикально змінила його життя, адже саме після неї Еріка почали активно запрошувати грати у серіалах. Зараз Еріс Мабіус відомий за ролями у таких картинах, як:

Зниклі листи

Ласкаво просимо до Різдва

Як закохатися

Влаштуємо Різдво

Сьогодні 52-річний Ерік Мабіус одружений з дизайнеркою інтер’єра Айві Шерман, з якою виховує двох дітей. На жаль, зараз актора майже не видно у великих проєктах.

Ерік Мабіус у ролі Метью Едісона і 22 роки потому. Фото: колаж Новини.LIVE

Джеймс Пюрфой

Британський актор зіграв роль Спенса Паркса у фільмі "Оселя зла". Незважаючи на те, що Джеймс більше часу приділяв саме театру, його можна побачити у досить гучних ролях. Цікавим фактом є те, що актор міг бути Джеймсом Бондом в 1995 році, але цю роль забрав Пірс Броснан.

Зараз в його фільмографії є такі картини, як:

Соломон Кейн

Друзі рибалки

Статеве виховання

Сьогодні 59-річний Джеймс Пюрфой одружений і має трьох дітей.

Джеймс Пюрфой у фільмі "Оселя зла" і зараз. Фото: колаж Новини.LIVE

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