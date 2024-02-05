Как изменилась Милла Йовович и другие актеры культового фильма Обитель зла за 22 года

Кадр с культовой франшизы "Обитель зла". Фото: Pinterest

Культовый фильм о зомби под названием "Обитель зла" с актрисой Миллой Йовович в главной роли впервые вышел на телеэкраны еще в 2002 году. Именно тогда звезды, сыгравшие в этой франшизе, получили безумную популярность и покорили зрителей невероятным талантом.

Новини.LIVE предлагает посмотреть, какими за 22 года стали актеры фильма "Обитель зла".

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Милла Йовович

Американская актриса сыграла главную роль женщины по имени Элис во всех шести частях фильма "Обитель зла". Милла неоднократно признавалась, что этот фильм сделал ее такой, какой она является сегодня. В фильмографии Миллы Йовович насчитывается немало разных ролей, например, в таких фильмах, как:

Пятый элемент

Охотник на монстров

Хеллбой

Возвращение в голубую лагуну

Сегодня актрисе, которая родилась в Киеве, уже 48 лет, она замужем за режиссером "Обителя зла" Полом Андерсоном и имеет двоих детей. К тому же, Милла Йовович продолжает играть в кино, заниматься модельным бизнесом и общественной деятельностью.

Милла Йовович в фильме "Обитель зла" и сегодня. Фото: коллаж Новини.LIVE

Мишель Родригес

Американской телезвезде досталась роль Рэйн Окампо, а вот впервые в кино Мишель появилась в 2000 году, когда сыграла Диану Гузмэн в фильме "Женский бой". Сейчас зрители могут увидеть Мишель Родригес в таких известных картинах, как:

Форсаж

Аватар

Голубая лагуна

Алита: Боевой ангел

Мачете

Сегодня 45-летняя Мишель Родригес продолжает сниматься в боевиках, а о ее личной жизни ничего не известно.

Мишель Родригес в "Обителе зла" и сейчас. Фото: коллаж Новини.LIVE

Эрик Мабиус

Актер появился на съемках фильма "Обитель зла" в роли Мэтью Эдисона, которая радикально изменила его жизнь, ведь именно после нее Эрика начали активно приглашать играть в сериалах. Сейчас Эрис Мабиус известен по ролям в таких картинах, как:

Пропавшие письма

Добро пожаловать на Рождество

Как влюбиться

Устроим Рождество

Сегодня 52-летний Эрик Мабиус женат на дизайнере интерьера Айви Шерман, с которой воспитывает двоих детей. К сожалению, сейчас актера почти не видно в больших проектах.

Эрик Мабиус в роли Мэтью Эдисона и 22 года спустя. Фото: коллаж Новини.LIVE

Джеймс Пьюрфой

Британский актер сыграл роль Спенса Паркса в фильме "Обитель зла". Несмотря на то, что Джеймс больше времени уделял именно театру, его можно увидеть в достаточно громких ролях. Интересным фактом является то, что актер мог быть Джеймсом Бондом в 1995 году, но эту роль забрал Пирс Броснан.

Сейчас в его фильмографии есть такие картины, как:

Соломон Кейн

Друзья рыбака

Половое воспитание

Сегодня 59-летний Джеймс Пюрфой женат и имеет троих детей.

Джеймс Пюрфой в фильме "Обитель зла" и сейчас. Фото: коллаж Новини.LIVE

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