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Мішель Андраде показала свої дитячі фото з Болівії

6 лютого 2024 19:50
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Мішель Андраде показала свої дитячі фото з Болівії
Мішель Андраде. Фото: instagram.com/mishvirmish/
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Співачка Мішель Андраде поділилась своїми фотографіями з дитинства. Також артистка розповіла, як відпочила разом з рідними.

Зірка показала світлини в instagram.

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Українська співачка Мішель Андраде показала, якою вона була у дитинстві. Вона поділилась з підписниками фотографією, на якій їй близько 2-3 років і вона, ймовірно, поласувала чимось смачним. Також дівчина опублікувала знімки своїх братів і сестер.

Маленька Мішель Андраде. Фото: instagram.com/mishvirmish/
Маленька Мішель Андраде. Фото: instagram.com/mishvirmish/
Сім'я Мішель Андраде. Фото: instagram.com/mishvirmish/
Сім'я Мішель Андраде. Фото: instagram.com/mishvirmish/

Мішель поїхала у Болівію до рідних, щоб яскраво разом відпочити. Дівчина розповіла, що вони з родиною люблять вечеряти разом, співати пісні, танцювати та грати на музичних інструментах.

Сім'я Мішель Андраде. Фото: instagram.com/mishvirmish/
Сім'я Мішель Андраде. Фото: instagram.com/mishvirmish/

Зірка виклала також і архівні фото своєї матері та батька. На диво, Мішель зовсім не схожа на свою маму, адже в неї білосніжна шкіра і біляве волосся.

Мама Мішель Андраде. Фото: instagram.com/mishvirmish/
Мама Мішель Андраде. Фото: instagram.com/mishvirmish/
Тато Мішель Андраде. Фото: instagram.com/mishvirmish/
Тато Мішель Андраде. Фото: instagram.com/mishvirmish/

Раніше Мішель Андраде заявила, що більше не спілкується з Потапом.

Також ми писали, як Мішель Андраде потрапила в серіал "Корона" від Netflix

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