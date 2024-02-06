Мишель Андраде показала свои детские фото из Боливии
Певица Мишель Андраде поделилась своими фотографиями из детства. Также артистка рассказала, как отдохнула с родными.
Звезда показала фотографии в instagram.
Мишель Андраде имеет большую семью в Боливии
Украинская певица Мишель Андраде показала, какая она была в детстве. Она поделилась с подписчиками фотографией, на которой ей около 2-3 лет и она, вероятно, полакомилась чем-то вкусным. Также девушка опубликовала фотографии своих братьев и сестер.
Мишель поехала в Боливию к родным, чтобы ярко вместе отдохнуть. Девушка рассказала, что они с семьей любят ужинать вместе, петь песни, танцевать и играть на музыкальных инструментах.
Звезда выложила также и архивные фотографии своей матери и отца. Удивительно, Мишель совсем не похожа на свою маму, ведь у нее белоснежная кожа и блондинистые волосы.
Ранее Мишель Андраде заявила, что больше не общается с Потапом.
Также мы писали, как Мишель Андраде попала в сериал "Корона" от Netflix.
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