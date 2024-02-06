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Мишель Андраде показала свои детские фото из Боливии

6 февраля 2024 19:50
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Мишель Андраде показала свои детские фото из Боливии
Мишель Андраде. Фото: instagram.com/mishvirmish/
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Певица Мишель Андраде поделилась своими фотографиями из детства. Также артистка рассказала, как отдохнула с родными.

Звезда показала фотографии в instagram.

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Украинская певица Мишель Андраде показала, какая она была в детстве. Она поделилась с подписчиками фотографией, на которой ей около 2-3 лет и она, вероятно, полакомилась чем-то вкусным. Также девушка опубликовала фотографии своих братьев и сестер.

Маленькая Мишель Андраде. Фото: instagram.com/mishvirmish/
Маленькая Мишель Андраде. Фото: instagram.com/mishvirmish/
Семья Мишель Андраде. Фото: instagram.com/mishvirmish/
Семья Мишель Андраде. Фото: instagram.com/mishvirmish/

Мишель поехала в Боливию к родным, чтобы ярко вместе отдохнуть. Девушка рассказала, что они с семьей любят ужинать вместе, петь песни, танцевать и играть на музыкальных инструментах.

Семья Мишель Андраде. Фото: instagram.com/mishvirmish/
Семья Мишель Андраде. Фото: instagram.com/mishvirmish/

Звезда выложила также и архивные фотографии своей матери и отца. Удивительно, Мишель совсем не похожа на свою маму, ведь у нее белоснежная кожа и блондинистые волосы.

Мама Мишель Андроде. Фото: instagram.com/mishvirmish/
Мама Мишель Андраде. Фото: instagram.com/mishvirmish/
Папа Мишель Андраде. Фото: instagram.com/mishvirmish/
Папа Мишель Андраде. Фото: instagram.com/mishvirmish/

Ранее Мишель Андраде заявила, что больше не общается с Потапом.

Также мы писали, как Мишель Андраде попала в сериал "Корона" от Netflix.

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