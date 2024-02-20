Модель Playboy розповіла, як Джастін Тімберлек розважався з нею під час роману з Камерон Діаз

Співак Джастін Тімберлейк. Фото: Reuters

Колишня модель Playboy Зої Грегорі розповіла, що співак Джастін Тімберлейк проводив із нею час, коли зустрічався з Кемерон Діас. Вони зустрілися у знаменитому особняку Г'ю Хефнера, куди Грегорі переїхала у 2001 році, будучи його коханкою та розважаючи гостей.

Про це пише Daily Mail.

Джастін Тімберлейк знову опинився у центрі скандалу

За словами Зої, вона запропонувала йому розважитися, і хоча він спочатку відмовився, пославшись на стосунки, незабаром вони вже цілувалися, а Тімберлейк "скинув з себе одяг".

Модель Зої Грегорі. Фото: instagram.com/zostarzz/

"Він не хотів виглядати слабаком. Ми обидва зайшли в грот, обидва зняли з себе весь одяг — аж до його шортів — і в результаті почали дуріти. Я не займалася з ним інтимом, але ми пестили один одного і цілувалися", — говорить модель.

Тімберлейк — не єдиний зірковий коханець Зої: раніше вона розповідала, що колишній чоловік Дженніфер Лопес Алекс Родрігес надсилав їй інтимні фото під час роману зі співачкою.

Для Джастіна Тімберлейка це вже аж ніяк не перший скандал останнім часом. Він знову потрапив до заголовків таблоїдів після виходу мемуарів Брітні Спірс, яка заявила, що колишній коханий змусив її зробити аборт. Раніше Спірс вибачилася перед Джастіном за те, що згадала його в мемуарах, але він не вибачився, після чого Брітні різко висловилася в соцмережах.

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