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Модель Playboy розповіла, як Джастін Тімберлейк розважався з нею під час роману з Камерон Діас

20 лютого 2024 08:53
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Модель Playboy розповіла, як Джастін Тімберлек розважався з нею під час роману з Камерон Діаз
Співак Джастін Тімберлейк. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Колишня модель Playboy Зої Грегорі розповіла, що співак Джастін Тімберлейк проводив із нею час, коли зустрічався з Кемерон Діас. Вони зустрілися у знаменитому особняку Г'ю Хефнера, куди Грегорі переїхала у 2001 році, будучи його коханкою та розважаючи гостей.

Про це пише Daily Mail.

Джастін Тімберлейк знову опинився у центрі скандалу

За словами Зої, вона запропонувала йому розважитися, і хоча він спочатку відмовився, пославшись на стосунки, незабаром вони вже цілувалися, а Тімберлейк "скинув з себе одяг".

 

Модель Зої Грегорі. Фото: instagram.com/zostarzz/
Модель Зої Грегорі. Фото: instagram.com/zostarzz/

"Він не хотів виглядати слабаком. Ми обидва зайшли в грот, обидва зняли з себе весь одяг — аж до його шортів — і в результаті почали дуріти. Я не займалася з ним інтимом, але ми пестили один одного і цілувалися", — говорить модель.

Тімберлейк — не єдиний зірковий коханець Зої: раніше вона розповідала, що колишній чоловік Дженніфер Лопес Алекс Родрігес надсилав їй інтимні фото під час роману зі співачкою.

 

Для Джастіна Тімберлейка це вже аж ніяк не перший скандал останнім часом. Він знову потрапив до заголовків таблоїдів після виходу мемуарів Брітні Спірс, яка заявила, що колишній коханий змусив її зробити аборт. Раніше Спірс вибачилася перед Джастіном за те, що згадала його в мемуарах, але він не вибачився, після чого Брітні різко висловилася в соцмережах.

Нагадаємо, з'явились подробиці, з ким зраджував Піке Шакіру

Раніше стало відомо, чому Наталі Портман вирішила залишити чоловіка.

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