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Модель Playboy рассказала, как Джастин Тимберлейк развлекался с ней во время романа с Камерон Диас

20 февраля 2024 08:53
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Модель Playboy рассказала, как Джастин Тимберлек развлекался с ней во время романа с Камероном Диазом.
Певец Джастин Тимберлейк. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Бывшая модель Playboy Зои Грегори рассказала, что певец Джастин Тимберлейк проводил с ней время, когда встречался с Камерон Диас. Они встретились в знаменитом особняке Хью Хефнера, куда Грегори переехала в 2001 году, будучи его любовницей и развлекая гостей.

Об этом пишет Daily Mail.

Джастин Тимберлейк снова оказался в центре скандала

По словам Зои, она предложила ему развлечься, и хотя он сначала отказался, сославшись на отношения, вскоре они уже целовались, а Тимберлейк "сбросил с себя одежду".

 

Модель Зои Грегори. Фото: instagram.com/zostarzz/
Модель Зои Грегори. Фото: instagram.com/zostarzz/

"Он не хотел выглядеть слабаком. Мы оба зашли в грот, оба сняли с себя всю одежду — вплоть до его шорт — и в результате начали дурачиться. Я не занималась с ним интимом, но мы ласкали друг друга и целовались", — говорит модель.

Тимберлейк — не единственный звездный любовник Зои: раньше она рассказывала, что бывший супруг Дженнифер Лопес Алекс Родригес присылал ей интимные фото во время романа с певицей.

 

Для Джастина Тимберлейка это уже отнюдь не первый скандал в последнее время. Он снова попал в заголовки таблоидов после выхода мемуаров Бритни Спирс, заявившей, что бывший возлюбленный заставил ее сделать аборт. Ранее Спирс принесла извинения Джастину за то, что вспомнила его в мемуарах, но он не извинился, после чего Бритни резко высказалась в соцсетях.

Напомним, появились подробности, с кем изменял Пике Шакире.

Ранее стало известно, почему Натали Портман решила оставить супруга.

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