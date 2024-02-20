Модель Playboy рассказала, как Джастин Тимберлек развлекался с ней во время романа с Камероном Диазом.

Певец Джастин Тимберлейк. Фото: Reuters

Бывшая модель Playboy Зои Грегори рассказала, что певец Джастин Тимберлейк проводил с ней время, когда встречался с Камерон Диас. Они встретились в знаменитом особняке Хью Хефнера, куда Грегори переехала в 2001 году, будучи его любовницей и развлекая гостей.

Об этом пишет Daily Mail.

Джастин Тимберлейк снова оказался в центре скандала

По словам Зои, она предложила ему развлечься, и хотя он сначала отказался, сославшись на отношения, вскоре они уже целовались, а Тимберлейк "сбросил с себя одежду".

Модель Зои Грегори. Фото: instagram.com/zostarzz/

"Он не хотел выглядеть слабаком. Мы оба зашли в грот, оба сняли с себя всю одежду — вплоть до его шорт — и в результате начали дурачиться. Я не занималась с ним интимом, но мы ласкали друг друга и целовались", — говорит модель.

Тимберлейк — не единственный звездный любовник Зои: раньше она рассказывала, что бывший супруг Дженнифер Лопес Алекс Родригес присылал ей интимные фото во время романа с певицей.

Для Джастина Тимберлейка это уже отнюдь не первый скандал в последнее время. Он снова попал в заголовки таблоидов после выхода мемуаров Бритни Спирс, заявившей, что бывший возлюбленный заставил ее сделать аборт. Ранее Спирс принесла извинения Джастину за то, что вспомнила его в мемуарах, но он не извинился, после чего Бритни резко высказалась в соцсетях.

Напомним, появились подробности, с кем изменял Пике Шакире.

Ранее стало известно, почему Натали Портман решила оставить супруга.