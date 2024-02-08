Молода українська акторка знялась у серіалі від Netflix

Серіал "Один день". Фото: Netflix

Українська акторка Єлизавета Цілик, яка грала у фільмі "Forever Forever", знялась у серіалі від Netflix. Вона виконала другорядну роль працівниці кав'ярні.

Про це артистка розповіла в instagram.

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Єлизавета Цілик зіграла в серіалі "Один день"

Українська акторка Єлизавета Цілик зіграла роль у серіалі "Один день" від Netflix. Це нова адаптація романа Девіда Ніколлса 2009 року. Головні герої Емма й Декстер проводять разом одну ніч після випускного, і їхні дороги розходяться. Проте доля змушує їх зустрічатися і час від часу проводити один день разом.

Українка Єлизавета Цілик потрапила у цей серіал завдки Ользі Любаровій, яка організувала кастинг івент для українських акторів у Лондоні. Дівчину взяли для виконання ролі працівниці кав'ярні.

"Така тепла і кохана моїй душі ця історія. Від самого початку до кінця. Скільки людей зробило свій внесок, щоб цей момент відбувся", — розповіла про свою особисту перемогу акторка.

Серіал вийшов на Netflix сьогодні, 8 лютого. Ця ж історія вже була розказана в фільмі "Один день" 2011 року, який став улюбленцем серед глядачів-романтиків. Тоді головні ролі закоханих зіграли Емма Гетевей і Джим Стерджесс.

Фільм "Один день" 2011 року. Фото: стоп-кадр

Раніше Принц Гаррі та Меган Маркл почали працювати над сценарієм нового фільму.

Також Мішель Андраде зіграла роль покоївки в "Короні".