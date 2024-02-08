Молодая украинская актриса снялась в сериале от Netflix
Украинская актриса Елизавета Цилык, игравшая в фильме "Forever Forever", снялась в сериале от Netflix. Она исполнила второстепенную роль работницы кофейни.
Об этом артистка рассказала в instagram.
Елизавета Цилык сыграла в сериале "Один день"
Украинская актриса Елизавета Цилык сыграла роль в сериале "Один день" от Netflix. Это новая адаптация романа Дэвида Николлса в 2009 году. Главные герои Эмма и Декстер проводят вместе одну ночь после выпускного, и их дороги расходятся. Однако судьба заставляет их встречаться и время от времени проводить один день вместе.
Украинка Елизавета Цилык попала в этот сериал, посвященный Ольге Любаровой, которая организовала кастинг ивент для украинских актеров в Лондоне. Девушку взяли для выполнения роли работницы кафе.
"Такая теплая и любимая моей душе эта история. С самого начала до конца. Сколько людей сделало свой вклад, чтобы этот момент состоялся", — рассказала о своей личной победе актриса.
Сериал вышел на Netflix сегодня, 8 февраля. Эта самая история уже была рассказана в фильме "Один день" 2011 года, который стал любимцем среди зрителей-романтиков. Тогда главные роли влюбленных сыграли Эмма Гетевей и Джим Стерджесс.
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