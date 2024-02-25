На цей раз все серйозно — син Бекхемів розійшовся з коханою

Ромео Бекхем і Мія Реган. Фото: instagram.com/romeobeckham/

Середній син Девіда та Вікторії Бекхемів Ромео знову розійшовся зі своєю дівчиною, 21-річною моделлю Мією Реган. Про це стали говорити після того, як пара відсвяткувала День святого Валентина окремо один від одного.

Про це пише Daily Mail.

Серйозно посварилися

Ромео Бехкем зустрічався зі своєю дівчиною Мією вже кілька років. Пара публікувала багато зворушливих фото разом, зокрема модель проводила з родиною свого хлопця свята та вікенди.

Раніше, за інформацією ЗМІ, Ромео і Мія вже розходилися, проте завжди мирилися і у соціальних мережах пари з'являлися нові фото.

Прихильників здивувало, що закохані не опублікували у День святого Валентина спільний допис. Більше того, вони провели цей день окремо — Мія на модному показі в Італії, а Ромео у компанії своєї мами.

Тепер джерело, наближене до пари, розповіло, що вони і справді розійшлися і навіть роз'їхалися, адже жили вони разом.

"Ромео та Мія розійшлися, зараз вони не разом. Вони й раніше сварилися, але, здається, цього разу все серйозно. Переїзд Мії свідчить про те, що це набагато серйозніше, ніж звичайна сварка", — поділилося джерело.

Останній раз Мія публікувала фото коханого п'ять тижнів тому. Тоді вона показала рандомні фото того, як проводить вільний час і запостила світлину Ромео з собачкою.

Середній син Бекхемів Ромео. Фото: instagram.com/mimimoocher

Проте після цього ні він, ні вона сумісних фото не публікували.

Відомо, що Ромео та Мія зустрічаються з 2019 року, проте ненадовго брали перерву у стосунках.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що син Бекхемів з коханою відтворив знамениті образи своїх батьків. А ще, Ромео знімався у стильній рекламі спортивного бренду.